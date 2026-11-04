¿Galilea Montijo vs José Eduardo Derbez? Tras su separación de Paola Dalay, la conductora explota: “Qué tristeza”

El reciente anuncio sobre la ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay ha dado mucho de qué hablar, y es que aunque ambos salieron a dar la noticia, e incluso el conductor la ha respaldado, las criticas le han llovido a la influencer a diestra y siniestra.

Ante este panorama, Galilea Montijo ha salido a dar su opinión al respecto, , ¿qué dijo la conductora? Aquí te damos todos los detalles.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija en común / Redes sociales

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¿Por qué están criticando a Paola Dalay tras ruptura con José Eduardo Derbez?

El domingo 1 de noviembre la expareja anunció su separación, y unas horas después, el lunes 2 de noviembre, Paola Dalay reveló que en efecto estaba saliendo con el futbolista César Romo.

Luego de que se considerara que Paola “pasó a página tan rápido” y que se revelara que la pequeña vive con José Eduardo, provocaron el hate de los internautas quienes no se creen la versión de que no hubo infidelidad por parte de la influencer, incluso aunque ella lo negó categóricamente.

“Sí, estamos saliendo [ella y César Romo], pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo” Paola Dalay

Paola Dalay acusada de presunta infidelidad / Redes sociales

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¿Qué dijo Galilea Montijo sobre las críticas a Paola Dalay, ex de José Eduardo Derbez?

Debido a que el tema de las críticas hacia Paola Dalay está escalando muy rápido, este no paso inadvertido para los conductores del programa matutino Hoy, especialmente para Galilea Montijo quien aseguró que era muy triste que siempre la mujer saliera mal parada cuando se anunciaba una ruptura.

Galilea aseguró era ilógico el hate que la influencer estaba recibiendo, sobre todo porque los dos anunciaron la separación:

“Me encanta que señalan a las mujeres ¿no? Cuando lo dijeron ellos dos, en mutuo acuerdo, no está pasando nada, tenemos nuestro mejor tesoro. La historia que tengan, no sabemos, no nos importa, ¿quién tiene la culpa? La mujer” Galilea Montijo

Quien fuera la conductora de ‘La casa de los famoso México’ dijo irónicamente que las opiniones de personas ajenas solo sería válida siempre y cuando fueran ellos los que mantuvieran a la hija de José Eduardo y Paola: “ahora si van a mantener a la niña toda la vida, entonces tienen todo el derecho de opinar, ¿no? Bueno pero qué tristeza”.

Tras la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, nuestros conductores reflexionaron sobre las críticas que reciben las mujeres después de una ruptura y cómo muchas veces se les juzga de manera diferente que a los hombres. ¿Tú qué opinas? 👀 https://t.co/lWcL1LsWW0 — Programa Hoy (@programa_hoy) November 4, 2026

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José Eduardo Derbez empeñado en proteger a Paola Dalay: ¿Qué dijo tras su ruptura?

Aunque es cierto que el mayor afectado por la situación debería ser José Eduardo Derbez, ha sido el actor quien ha salido en defensa de Paola Dalay, asegurando que siempre la va a respaldar en la situación que sea, pues además de ser la madre de su hija, estuvieron juntos durante 7 años.

“Lo dije desde hace mucho que en la vida me van, o sea, así ella, me haga lo que me haga, en la vida voy a hablar mal de ella porque, para empezar, me dio lo más bonito que tengo en la vida que es mi hija, me dio siete años maravillosos”. José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez además reveló que su hija con Paola Dalay era su prioridad y que buscaría siempre su felicidad, dado que no buscaría cometer los mismos errores que sus padres.

Al momento, el hijo de Eugenio Derbez no ha contestado a las recientes declaraciones de Galilea Montijo. ¿Será que habrá réplica?