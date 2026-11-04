Confirmarían que Aislinn Derbez vio a Paola Dalay con César Romo y, ¡le avisó a José Eduardo Derbez! ¿Pelearon?

La versión que señala la supuesta infidelidad de Paola Dalay a José Eduardo Derbez parece fortalecerse con el paso del tiempo. Ahora, aseguran que Aislinn Derbez, hermana del actor, habría “cachado” a la influencer con César Romo, situación que llevó a “acusarla”. ¿Qué pasó exactamente?

Aislinn Derbez habría descubierto infidelidad de Paola Dalay / Amazon Prime Video

¿Cuándo terminó el romance entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

El pasado 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron un video en el que anunciaron el fin de su relación. El anuncio no sorprendió a los internautas, pues desde hacía meses se especulaba sobre una posible separación.

Poco después, se volvió viral una imagen de Paola con César Romo en un evento de la Fórmula 1, lo que generó rumores de que la influencer le habría sido infiel al actor. Cuando le preguntaron sobre el tema en una entrevista, Dalay admitió que sí estaba saliendo con el futbolista, pero precisó que no tienen una relación formal.

Además, afirmó que terminó con José Eduardo meses atrás y que solo comenzó a su vínculo con Romo después de esa ruptura:

Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de haber terminado con José Eduardo. Aunque no era público (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo y está bien. Paola Dalay

El actor respalda esa versión y sostiene que la separación se dio de la mejor forma posible. Asimismo, describió a su expareja como una persona “maravillosa” y aseguró que jamás hablaría mal de ella.

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César Romo y Paola Dalay juntos en evento de la F1 / Redes sociales/Mezcalent

Rumores indicaban que Aislinn Derbez “cachó” a Paola Dalay con César Romo

En medio de los rumores generados por la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, Ailsinn Derbez, hermana del actor, contó en su cuenta de Instagram que visitó la Ciudad de México para asistir al evento realizado el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cabe mencionar que Paola Dalay también estuvo en ese evento acompañada del futbolista César Romo, con quien publicó una foto en sus historias de Instagram. Esto despertó sospechas de un posible encuentro entre ella y su excuñada, aunque esa información NO se había confirmado.

Por su parte, la hija de Eugenio Derbez únicamente ha compartido fotos y videos del evento en los que aparece junto a la actriz Renata Notni. Además, no se ha pronunciado oficialmente sobre la ruptura de su hermano con Paola Dalay.

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Aislinn Derbez en la F1 igual que Paola Dalay / Redes sociales

¿Confirman que presunta infidelidad de Paola Dalay fue descubierta por Aislinn Derbez?

La teoría parece tomar fuerza, y es que, además de que Paola Dalay compartió una fotografía con César Romo en el Gran Premio de la Ciudad de México, muchos aseguran que su relación pudo nacer de una supuesta infidelidad.

El periodista, Mich Rubalcava fue uno de los que retomó esa información y, según lo que se sabe, esto habría orillado a Dalay y José Eduardo a separarse:

Le tomaron la foto a esta niña con César Romo en la Fórmula 1 y ahí también estaba Aislinn Derbez en este evento, entonces se dice que Aislinn vio a Paola con César. Mich Rubalcava

Asimismo, el periodista refiere que al enterarse de esto José Eduardo le habría pedido a Aislinn que regresara de la F1 para hacer el video que ya todos vimos:

¿Estás con otro güey ahí? Ya, Paola, véte ya y vamos a hacer el video, porque no está padre. Pues te vienes. Ya me dijo mi hermana que ahí estás. Aislinn fue la que le pasó el pitazo. Mich Rubalcava

Además, Mich contó que, a su parecer, Aislinn no tenía un supuesto “buen” vínculo con Paola, dado esto, la actriz podría haber propiciado su ruptura: “ A mí me da la impresión que Aislinn Derbez no quería mucho a Paola ”, dijo el periodista.

Cabe señalar que esta información no ha sido confirmada de manera oficial, incluso, el propio José Eduardo Derbez ha dicho que esta separación no fue por una infidelidad. ¿Quién tendrá la razón?

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