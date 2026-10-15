Victoria Ruffo reacciona a los rumores de infidelidad de José Eduardo Derbez con Paola Dalay: “¡qué barbaridad!”

Además de salir a apoyar a su entrañable amiga, Maribel Guardia tras su problema legal con Imelda Tuñón, ahora Victoria Ruffo se refiere a la reciente polémica de su hijo, José Eduardo Derbez y su nuera, Paola Dalay, ¿qué dijo sobre la infidelidad de ambos?

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Victoria Ruffo / IG: @victoriaruffo

Así reaccionó Victoria Ruffo a las declaraciones de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Como ya es costumbre, a su llegada al aeropuerto, Victoria Ruffo fue interceptada por los reporteros de espectáculos, quienes aprovecharon para preguntarle, entre muchas otras cosas, acerca de las recientes declaraciones de su hijo y su nuera.

Fiel a su estilo, la primera actriz aseguró que no sabía nada, y cuando los reporteros la pusieron en contexto todo cambió, pues le contaron a Ruffo sobre las declaraciones de José Eduardo Derbez y Paola Dalay en el podcast ‘Mixologando’, en las que revelaban que iniciaron su historia de amor mientras ambos tenían pareja.

“¿Quién dice eso? Ay no, no, no, ¡qué barbaridad! (…) gracias a Dios no [me entero de esas cosas] y por eso duermo a gusto yo creo, pero ¿qué son esas cosas? No, no. Que sean felices eso es lo importante” Victoria Ruffo

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¿Cuáles fueron las declaraciones de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

En la más reciente edición del pódcast el hijo de Eugenio Derbez tuvo como invitada a su pareja y madre de su hija, Paola Dalay, con la que platicó entre otras cosas, sobre la manera en la que iniciaron su historia de amor.

Visiblemente divertidos por la situación, finalmente ambos reconocieron que cuando se conocieron cada uno tenía pareja:



“Seguías teniendo novia” , dijo Paola Dalay.

, dijo Paola Dalay. “Ella tenía novio” , respondió José Eduardo.

, respondió José Eduardo. “Pero yo lo corté a los dos días de hablar contigo” , contestó la influencer.

, contestó la influencer. “Yo a los tres meses”, respondió José Eduardo.

Instagram / @carlosrodriguez.bo

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¿Por qué se especulaba que José Eduardo Derbez y Paola Dalay estaban separados?

Antes de que saliera publicado el pódcast antes mencionado, en redes sociales se estaba difundiendo el rumor de que la pareja se encontraba separada, pues en las últimas semanas se les vio distanciados.

Sin embargo, fiel a su estilo, el hijo de Victoria Ruffo salió a hablar con la prensa para aclarar la situación: “No, no, no, todo está muy bien. Estamos muy bien, estamos muy contentos…”. Con esos dichos José Eduardo Derbez reveló que se encontraba más feliz que nunca con Paola, su mujer.