Victoria Ruffo respalda a Maribel Guardia tras pleito con Imelda Tuñón: “las cosas caen por su propio peso”

El inesperado problema legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón ha provocado que los dimes y diretes vayan y vengan, y después de que la joven solicitara medidas de protección en contra de su exsuegra, ahora Victoria Ruffo sale a dar todo el apoyo a la actriz.

¿Qué dijo Ruffo de Guardia? Aquí te compartimos todos los detalles.

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Victoria Ruffo / IG: @victoriaruffo

Victoria Ruffo manda mensaje de apoyo a Maribel Guardia

En una breve entrevista en la calle, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre los recientes temas legales en los que está envuelta Maribel Guardia y su ex nuera Imelda Tuñón. Debido a la larga amistad que han compartido, la actriz reveló que ella se encuentra al pendiente de Maribel y no dudó en compartir el gran cariño que le tiene, aunque eso sí, teniendo mucho cuidado de sus palabras:

“Pues mi amiga como quiera y dónde quiera. La amo, la quiero mucho, la voy a apoyar, nos divertimos mucho, pero las cosas se tienen que poner en su lugar, las cosas por su propio peso caen, hay que darle tiempo al tiempo” Victoria Ruffo

Los reporteros le preguntaron a la actriz acerca de los rumores que indican que Imelda Tuñón pudo haberle dado a Julián Figueroa medicamentos psiquiátricos para dañarlo, y si ella creía capaz a la joven de actuar con maldad.

Victoria Ruffo paró en seco el cuestionamiento y dijo que ella no sabía, que tampoco se iba a meter y aprovechó para mandar buenas vibras: “Yo nada más le deseo a todo el mundo que sean felices”

#LoVisteEnVentaneando Victoria Ruffo enfrentó problemas de salud, respaldó a Maribel Guardia ante el pleito con Imelda Garza y le mandó su recadito a Eugenio Derbez. 👀💥 #Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO https://t.co/fO7kk7Jy8x — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 6, 2026

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Maribel Guardia quiere demandar a Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia inicio un proceso legal en contra de Imelda Tuñón?

Aunque parecía que las cosas se habían calmado entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, la polémica revivió luego de que la joven revelara en un pódcast que ella le proporcionaba a Julián Figueroa, hijo de Maribel, medicamentos psiquiátricos que le recetaban a ella tras mentir en consultas acerca se síntomas que no tenía ella.

Dichas declaraciones encendieron las alarmas en Maribel, por lo que a través de su equipo legal interpuso una denuncia por presuntos delitos contra la salud y posible homicidio por omisión en contra de su exnuera.

“Ella ha hablado de tal manera que no había otra cosa que hacer… más cosas que yo sé, que he tenido guardadas durante todo este tiempo, que ya ahora sí mi conciencia me decía ‘tengo que hacerlo’ y ya” Maribel Guardia

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Polémicas de Imelda Tuñón / Mezcalent

¿Cómo ha respondido Imelda Tuñón a la denuncia de Maribel Guardia?

Tras hacerse pública la denuncia de Maribel Guardia, se dijo que Imelda Tuñón salió del país. Sin embargo, pocos días después fue vista en el Reclusorio Norte en donde solicitó órdenes de protección para ella y su hijo, nieto de Maribel.

Actualmente las declaraciones entre ambas partes continúan, y de hecho Imelda Tuñón aseguró que Maribel Guardia no podrá ver a su nieto hasta que cumpla la mayoría de edad. Desafortunadamente esta polémica está lejos de terminar.