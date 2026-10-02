Imelda Tuñón es captada en el Reclusorio tras demanda de Maribel Guardia: ¡Su exnuera pide protección! ¿Miedo?

El conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón continúa creciendo, lejos de estar relacionado al testamento del fallecido Julián Figueroa, ahora la exnuera de la costarricense es señalada por presuntamente suministrar medicamentos a su expareja, incluso de conseguirlos bajo algunas mentiras. ¿Qué pasó ahora?

Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón / Redes sociales

Imelda Tuñón aceptó conseguir medicamentos y suministrarlos a Julián Figueroa

Todo se tensó cuando Imelda Tuñón abordó en el pódcast Mesa cero los problemas de ansiedad y las dificultades para dormir que enfrentaba Julián Figueroa, quien murió en abril de 2023.

La actriz relató que, para obtener medicamentos, le explicaba a una psiquiatra los síntomas que padecía Julián como si fueran propios, para así poder conseguirlos:

Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra, ¿verdad? Julián tenía muchos problemas para dormir y le decía los síntomas... Y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián. (...) A él sus psiquiatras no le querían dar eso. Imelda Tuñón

Luego de estas declaraciones, Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, confirmó que se presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México en contra de Imelda Tuñón:

Se denunciaron delitos contra la salud por la obtención ilícita de estupefacientes o medicamentos controlados, al engañar a médicos, especialistas de la salud para obtenerlos, el suministro de esos medicamentos controlados al hijo de Maribel y el posible homicidio del hijo de Maribel. Imelda Tuñón

Tras esto, mucho se dijo acerca del paradero de Imelda Tuñón, incluso se manejó que había abandonado el país por presunto temor.

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Imelda Tuñón señalada por suministrar medicamentos a Julián Figueroa / Redes sociales

¿Por qué Imelda Tuñón pide medidas de protección contra Maribel Guardia?

La tarde de este viernes 2 de octubre Imelda Tuñón estuvo presente en el Reclusorio, pero en esta ocasión, no se trató del conflicto legal que tiene con Maribel Guardia sobre Julián y los medicamentos.

Tuñón se presentó en el Reclusorio norte para ratificar las medidas de protección solicitadas, mismas que ya habían salido a la luz en julio, cuando Maribel dijo que que su exnuera ya contaba con seguridad.

Esto dijo Imelda:

Emocionalmente muy mal, tanta cosa tan fea, tanta mentira que se ha dicho. No voy a estar tranquila nunca. (Su hijo) Está bien. Imelda Tuñón

Los Licenciados que la acompañaban señalaron que esta cita fue solo para luchar contra el “asedio mediático” que enfrente la actriz y cantante, evitando que siga siendo hostigada.

Su abogada aseguró que el juez ratificó las medidas de protección:

En los medios de comunicación se han hecho diversas publicaciones, entrevistas en donde se ha hablado del tema de Imelda, lo que estamos buscando es evitar esto, que haya un sigilo (...) por eso el día de hoy un juez tuvo bien el ratificar esas medidas. Abogada de Imelda Tuñón

Sin más que agregar, Imelda abandonó rápidamente la escena, dejando varias preguntas entre los periodistas y reporteros.

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¿Imelda Tuñón podría ser demandada por abandono?

Esta teoría comenzó a surgir en redes sociales, luego de que la periodista Inés Moreno, asegurara que las declaraciones de Imelda Tuñón se podrían interpretar como un “abandono” de su parte y hacia su hijo, pues ella dijo que viajó a Estados Unidos y allá dejó al pequeño, mientras ella volvía a México.

De acuerdo con la interpretación de Moreno, esto significaría que el menor estaría al cuidado de otra persona, además de permanecer en un lugar diferente a su residencia habitual y, posiblemente, asistir a otra escuela:

Sí estaba en Estados Unidos y por lo que da a entender, fue a dejar a su hijo allá y regresó... Entonces nos queda claro por sus propias palabras, a menos que esté mintiendo, que fue a Estados Unidos con su hijo, lo fue a dejar en algún lugar, en alguna escuela. Periodista Inés Moreno

En palabras de Moreno, esto puede derivar en una próxima denuncia en su contra por presunto abandono de menor, para que pueda investigarse dónde se encuentra hijo y si se encuentra bien.

Hace apenas unas horas, un tenso momento se vivió en redes sociales cuando Marcela Figueroa, hermana de Julián, acusó a Imelda Tuñón de la muerte de su hermano, ocasionando la respuesta inmediata de la cantante.

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