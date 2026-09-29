Maribel Guardia devastada tras demanda vs Imelda Tuñón por presunto homicidio a Julián Figueroa “que la verdad salga”

Desafortunadamente Maribel Guardia nuevamente se encuentra reviviendo uno de los procesos más difíciles de su vida, la muerte de Julián Figueroa, y en esta ocasión no es para consolar a alguien como fue el caso de Aylín Mujica, sino para proceder legalmente.

Lee también: Imelda Tuñón denuncia amenazas ¿de Maribel Guardia y Marco Chacón?: “Me dicen que me van a matar”

Maribel Guardia / Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia tras la demanda contra Imelda Tuñón?

En una breve entrevista para Ernesto Buitrón, la actriz fue cuestionada sobre su estado de ánimo tras la presentación formal de la denuncia contra Imelda Tuñón, y visiblemente afectada comentó que está pasando por un momento complicado:

“Pues bien no, no estoy bien, pidiéndole siempre a Dios que la verdad salga y que ojalá que ocasione lo menos daños posibles” Maribel Guardia

Respecto a la salida del país de Imelda Tuñón, Maribel Guardia no quiso emitir más comentarios y se limitó a mencionar que espera que su nieto se encuentre bien: “Pues tranquila no estoy, y pidiéndole a Dios porque el niño esté bien”.

Lee también: ¿Maribel Guardia encubría las infidelidades de Julián Figueroa? Imelda Tuñón dice: “Me decía que aguantara”

Maribel Guardia / Redes sociales

Maribel Guardia comparte detalles de su nuevo abogado, ¿con todo contra Imelda Tuñón?

Maribel Guardia reveló además que confía mucho en la manera en la que está procediendo su abogado Alfonso Beceiro, aunque sabe que es un hombre muy aguerrido cuando se trata de su trabajo:

Imelda Tuñón en medio de un complicado proceso legal / Redes sociales

“Mi abogado es una persona que va por todo. Va por todo me refiero a que yo siempre he tenido filtros para este tema por el cariño, primero que también le tenía a la mamá de mi nieto”, finalizó la actriz y cantante.

EXCLUSIVA



MARIBEL GUARDIA HABLA POR PRIMERA VEZ DE LA DENUNCIA POR HOMICIDI0 INTERPUESTA EN CONTRA DE IMELDA TUÑÓN🚨 tras su salida del país#ebninforma #ernestobuitronnews #maribelguardia #imeldatuñon #denuncia #homicidio pic.twitter.com/l63gQfADCE — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) September 29, 2026

Lee también: Maribel Guardia celebra su cumpleaños con recuerdo de Julián Figueroa: “Hay voces que el tiempo que no apaga”

¿Cuál es la demanda que Maribel Guardia interpuso en contra de Imelda Tuñón?

A pesar de que el historial legal entre ambas es extenso, en esta ocasión Maribel Guardia, a través de su defensa legal liderada por Alfonso Beceiro, interpuso una demanda penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presuntos delitos contra la salud y posible homicidio en relación con la muerte de Julián Figueroa.

Esta demanda se originó a raíz de una serie de declaraciones públicas de Imelda Tuñón en un pódcast, en donde reveló que engañaba a un psiquiatra para que le recetara medicamentos controlados que más tarde se tomaba Julián Figueroa.

La defensa de Maribel Guardia busca probar que la ingesta de dichos medicamentos controlados influyeron en el deceso del hijo de Joan Sebastian, y de ser así, Imelda Tuñón podría terminar en la cárcel.

Recientemente Imelda Tuñón también estuvo en el ojo del huracán luego de aparecer en una fiesta organizada por el influencer Agustín Fernández.