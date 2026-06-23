Imelda Tuñón denuncia amenazas ¿de Maribel Guardia y Marco Chacón?: “Me dicen que me van a matar”

Otra polémica se cierne sobre Imelda Tuñón, quien actualmente se encuentra en un pleito legal con su exsuegra, Maribel Guardia. La cantante manifestó estar recibiendo amenazas de muerte y hasta señaló a los responsables. ¿Fue la actriz y/o su esposo, Marco Chacón? Te contamos los detalles.

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Maribel Guardia y su pelea con Imelda Tuñón / Mezcalent

¿Por qué Maribel Guardia e Imelda Tuñón están peleadas?

Todo comenzó a inicios de 2025. Maribel Guardia inició un proceso contra Imelda Tuñón por considerarla no apta para cuidar de su nieto. Su argumento era que la cantante, presuntamente, tenía problemas con las sustancias ilícitas.

Aunque Imelda negó las acusaciones, le quitaron al menor, quien pasó al cuidado de Maribel. Lo pudo recuperar poco más de un mes después. Sin embargo, la relación entre las celebridades quedó prácticamente destruida.

Aunado a todo esto, Tuñón desconoció el testamento de Julián Figueroa que nombraba a su hijo como único heredero. Dijo que dicho documento estaba alterado para “beneficiar” a Marco Chacón, esposo de su exsuegra, e inició un proceso para impugnar.

Los problemas no han hecho más que crecer, principalmente por el menor. Mientras que Maribel insiste en que solo quiere verlo y convivir con él, los abogados de Ime dicen que la actriz quiere la custodia completa y pagos de manutención.

Lo último que se supo es que Addis Tuñón sustituyó a Maribel como tutora del pequeño. Según la periodista, el título fue designado por un juez. En tanto que Guardia y su esposo afirman que no han sido notificados sobre esto. También recalcan que ya no quieren más problemas y esperarán hasta que el niño sea mayor de edad para decidir si quiere contactarlos.

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Relación entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia / Mezcalent

Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, denuncia amenazas

En entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, Imelda Tuñón dijo estar siendo amenazada de muerte en redes sociales. Según su versión, “usuarios anónimos” le envían mensajes deseándole lo peor.

“Se han pasado de la raya. Todos los días me dicen que me van a matar… un montón de adjetivos calificativos que no voy a decir. Todos los días tengo gente así que me escribe. No entiendo. La gente que te critica, no me conoce”. Imelda Tuñón

Dejó ver que esta situación no le afecta, pues considera que las personas que le dicen comentarios negativos “no sabe cómo se siente o lo que realmente pasó” y señaló: “Las redes sociales han dado mucho campo para gente que guarda mucho resentimiento y no lo hace frente a otras personas”.

Si bien no mencionó los nombres de Maribel Guardia o Marco Chacón, los fans de Tuñón consideran que la pareja es la responsable de todos estos ataques, principalmente por los comentarios “pasivo-agresivos” que han hecho sobre ella desde que inició el conflicto.

Maribel siempre ha sido más reservada en cuanto a declarar sobre Imelda. En tanto que Marco la ha tachado de “mentirosa”.

¡IMELDA TUÑÓN ES AMENAZ4DA! 🚨🆘 revela que esta recibiendo mensajes intimidatorios en sus redes 😰#ebninforma #ernestobuitronnews #imeldatuñon pic.twitter.com/b4VADLrcSV — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) June 23, 2026

¿Quién es Imelda Tuñón y por qué es tan controversial?

Incluso antes de su pleito legal con Maribel Guardia, Imelda Tuñón ya era conocida en el medio artístico. Era esposa de Julián Figueroa, con quien tuvo un hijo, y era una promesa del mundo del espectáculo.

Y es que es cantante, además de que ha incursionado en el teatro. Tras la muerte de Julián, se le vio en ‘La academia de Venga la alegría’. Incluso ahora, sigue recibiendo críticas por su manera de cantar. No obstante, ella ha dejado claro que le gusta estar en el escenario y no va a claudicar.

Actualmente tiene 29 años y ya tiene una pareja. La famosa no ha querido hablar mucho de su novio, quien aparentemente no pertenece al mundo de la farándula. No obstante, dice que es muy feliz.

También está en un pleito legal con José Manuel Figueroa por asegurar que este, supuestamente, abusó de Julián.

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