¿Imelda Tuñón recibió amenazas? Persona acusada de intimidarla asegura: “Ni la conozco”

Hace algunas semanas, Imelda Tuñón, quien ha estado en controversia por la denuncia que Maribel Guardia interpuso en su contra, aseguró estar siendo amenazada por una chica identificada como Nabila León, a quien, presuntamente, le pagan por hostigar a la gente.

La cantante mostró los mensajes intimidatorios que habría recibido desde diversos números. En las capturas de pantalla, se lee que, además de insultarla y decirle que le quitarán a su hijo, también le advierten que procederán legalmente en su contra por el presunto homicidio de Julián Figueroa.

Posteriormente, Imelda publicó que ya habían dado con la persona detrás de los supuestos mensajes que recibió:

“Localizamos a la agresora. Se llama Nabila y se le paga por amenazar personas. Se me inventarán más cosas. Salido de su propia boca”, dijo Imelda en su momento.

¿Por qué estarían amenazando a Imelda Tuñón?

Imelda mostró estas supuestas amenazas después de que Maribel Guardia señalara que estaba recibiendo amenazas y dejó ver que la responsable sería la viuda de su hijo.

En ese momento, desmintió a su exsuegra y publicó el aparente último mensaje que le envió, en el cual le dice que deje en paz a su familia, ya que le ha causado un daño irreparable al menor con la demanda que interpuso para “con el afán de proteger su identidad”.

Al destapar las supuestas amenazas, Imelda no mencionó a Guardia como la autora intelectual. Sin embargo publicó un mensaje que parecía una indirecta a Maribel:

“¿No que no? ¿A quién amenazan entonces? Esta no es la primera vez que me mandan algo así. Media hora antes de hacerme las pruebas en la fiscalía, me mandan lo siguiente y por eso me rehusé” Imelda Tuñón

¿Imelda Tuñón mintió sobre las amenazas en su contra?

En la más reciente emisión de ‘Venga la alegría’, se compartió un audio mandado por la propia Nabila León, en el que no solo desmiente haber amenazado a Imelda, también sostiene no conocerla.

“Nada más para comentar que yo no tengo absolutamente nada que ver con esta persona. Es más, ni siquiera la conozco. No tengo idea de quién sea. Claramente, está mintiendo”, indicó.

León también se dijo consciente de que, probablemente, Imelda le “invente más cosas”, pues considera que tiene algún tipo de problema psicológico.

Nabila León “Me va a querer inventar más cosas. Claramente, no está muy bien mentalmente como para hacer este tipo de difamación. Es todo. Sé perfectamente que no tengo nada que ver con esto. No tengo nada que ver en el tema y les pido que dejen de meterme”

¿Qué ha dicho Imelda Tuñón ante las declaraciones de Nabila León?

Hasta el momento, Imelda Tuñón no ha dicho nada sobre las declaraciones de Nabila León. Cabe mencionar que esta no es la única polémica a la que enfrenta, hace poco, fue acusada de robar el medley de ‘Bandidas’ y usarlo para su presentación musical en ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’, obra de Antonio Escobar.

En entrevista para TVNotas, Damaris Rojas, quien participó en este material, externó su molestia y tachó a Tuñón de “arribista”.

“Únicamente vi a una chava a la que le dijeron: ‘Tenemos un compromiso y ahorita hay que aprovechar tu fama’. No es por nada, pero no baila. No le veo profesionalismo. Yo no me subo al escenario a mover las nalg4s solo porque tengo un escándalo. Es una arribista” Damaris rojas

Imelda no solo negó estos señalamientos, sino también le mandó una contundente respuesta a Rojas: “Creo que ella no sabe que tengo una carrera que empecé desde 2019. Tengo seis años en esto. No es como que de la noche a la mañana salí”, resaltó.

