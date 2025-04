¿Ime Garza Tuñón en La casa de los famosos México 2025? Exnuera de Maribel Guardia revela si entrará al reality

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Ime Garza Tuñón. A finales de enero, su exnuera, Maribel Guardia la denunció, argumentando que la joven ses excedía en el consumo de sustancias, bebidas y fiestas, y que eso ponía en riesgo a su nieto, hijo de Julián Figueroa.

Si bien Ime ha negado este señalamiento, el proceso legal provocó que su pequeño quedara bajo el cuidado temporal de la actriz. Tras poco más de un mes, pudo recuperarlo.

Aunado a todo esto, la cantante puso en duda que el testamento de Julián Figueroa no fuera falso, por lo que dejó ver que iniciará un proceso legal por este hecho. Por si esto fuera poco, la están acusando de, presuntamente, haberse robado música de las ‘Bandidas’ para su debut como cantante en la obra ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’ en Monterrey el 12 de abril.

Pese a todas las polémicas en las que se ha visto involucrada últimamente, Tuñón ha tratado de seguir adelante y, además de participar en diversas obras de teatro con el productor, Antonio Escobar, como ‘La sirenita’ y ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’. También está negociando su colaboración para algunos programas televisivos. Uno de esos podría ser ¿la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

En entrevista para TVNotas, la viuda de Julián Figueroa declaró que, al menos en estos momentos, no contempla participar en un reality como ‘La casa de los famosos México’, pues no quiere afectar a su hijo.

Ime Garza Tuñón

“Tengo un niño y no me parece ideal en este momento de mi vida dejarlo solo, porque está en una etapa muy importante para él y meterme a un reality significaría no verlo. Ahorita no puedo estar sin verlo. No me alejaría de él”