Maribel Guardia se resigna: No sabe si volverá a ver a su nieto: VIDEO

Maribel Guardia, madre del fallecido Julián Figueroa, ha estado envuelta en el escándalo por el pleito con su exnuera Imelda Garza-Tuñón, luego de que la denunciara por el supuesto consumo de sustancias, bebida y exceso de fiestas que ponen en riesgo el bienestar de su nieto. Sin embargo, hace poco admitió que probablemente no lo vuelva a ver. ¿Qué dijo?

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

La disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza-Tuñón inició el 21 de enero, cuando la viuda de Julián Figueroa hizo público que la actriz costarricense supuestamente le quería quitar a su hijo. Se destapó la denuncia de Maribel por los excesos de Imelda y su interés por salvaguardar la seguridad de su nieto. Las autoridades le entregaron al niño a la mamá de Julián Figueroa en lo que realizaban las investigaciones.

Posteriormente el 1 de marzo, luego de 38 días la intérprete de ‘Princesas’ recuperó a su hijo y se enfrascó en una pelea mediática que involucró el presunto testamento de Julián Figueroa y amenazas que amabas actrices aseguraron recibir. Imelda aseguró que Maribel la bloqueó de las redes y de las aplicaciones de mensajes.

Maribel Guardia sale en defensa de Imelda Tuñón, tras ser destrozada como cantante. / Instagram: @maribelguardia/ @imetunon

Maribel Guardia no sabe si volverá a ver a su nieto

Hace tiempo, Imelda Tuñón expresó que esperaba tener un acercamiento con Maribel Guardia para el día de las madres, pues reconocía lo complicado que podía ser para ella y de alguna manera su hijo era ''un pedacito’’ que dejó el fallecido Julián Figueroa. Sin embargo, tras las acusaciones de amenazas de cada una hacia la otra, esto parecería poco probable.

Hace unos días, Maribel Guardia tuvo un encuentro con los medios a su llegada en el aeropuerto de la CDMX y se le cuestionó sobre esta posibilidad, pero ella respondió que no cree que sea así, pues lo último que Imelda hizo fue amenazarla. También agregó que:

''Tampoco el niño tiene que pasar conmigo el día de las madres. Yo tuve un hijo maravilloso que físicamente ya no está. Está en mi corazón y vive conmigo hasta el día que yo me muera, pero entiendo que yo ya no tengo hijos. José Julián es mi nieto. Lo amo con toda mi alma, pero no tiene por qué estar conmigo el Día de la Madre”.

Así lo dijo (Min 8:00):

Respecto al hijo de su exnuera, admitió que sus acciones siempre fueron para proteger al niño, aunque sea probable que no lo vuelva a ver. Sin embargo, guarda la esperanza: ''Espero que algún día el crezca y me busque. Si dios me da vida’’.

Maribel Guardia desmiente bloqueo a Imelda Garza-Tuñón

A mediados de abril, Imelda Garza también fue cuestionada por ‘Ventaneando’ sobre la posible reunión con su exsuegra, pero ella lo negó y alegó que ya no existía comunicación: ''Ah, no, no, ya me bloqueó. Es que, sí, después del último mensaje que mandé como (Maribel) había dicho que eran amenazas, pues expuse el mensaje (de Whatsapp que Imelda le envió) y luego me bloqueó. Entonces, ya no tenemos comunicación’’.

No obstante, ante esta afirmación, en su reciente encuentro con los medios en el aeropuerto, la actriz de ''Lagunilla, mi barrio’’ negó haberla bloqueado y aseguró que en realidad fue Imelda quien la bloqueó: ''No, yo no tengo bloqueada a Imelda de ninguna de las redes sociales y mucho menos del WhatsApp. Ella me tiene bloqueada a mí de instagram. Entonces no veo nada de lo que publica’’.

A pesar de todo, Maribel Guardia le deseó lo mejor a Imelda: ''Lo importante es que ella luche para ser la mejor versión de mamá para su niño, y que Dios a ella en la vida personal la acompañe’’, sentenció la actriz.