¿Imelda Tuñón rompe relación con Maribel Guardia? Afirma que su exsuegra la bloqueó VIDEO

Hace unos semanas Imelda Tuñón fue acusada por Maribel Guardia de amenazarla, por lo que la joven actriz se disculpó públicamente. Esto, en medio del pleito legal que inició la madre de Julián Figueroa contra su exnuera en el que alega que puso en riesgo el bienestar de su nieto por sus excesos en la bebida, el consumo de sustancias y las fiestas. Sin embargo, parece que la disculpa pública de Imelda no fue suficiente, pues todo apunta a que la relación entre ambas intérpretes está oficialmente rota.

La viuda de Julián Figueroa dio a conocer recientemente que su exsuegra ya bloqueó toda vía de comunicación con ella a raíz de los últimos mensajes que intercambiaron. ¿Qué dijo? ¡Te contamos!

¿Qué fue lo último que se dijeron Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

La guerra de dimes y diretes entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia parecía que llegaba a su fin, y que podía haber renconciliación, dado que Maribel dijo que ya no quería tener más problemas con su exnuera. Sin embargo, parece que en lugar de eso hay una ruptura total de la relación tras las últimas declaraciones que ambas actrices.

A principios de mes la actriz costarricense reveló que su exnuera le había mandado mensajes amenazándola, además de encender las alarmas al asegurar que si algo le pasaba, ya sabrían a quien responsabilizar. La actriz de ‘Lagunilla, mi barrio’ dijo lo siguiente:

“Lo único que quiero es la seguridad y la protección del niño, aunque sea probable que no lo vuelva a ver nunca más. Espero que cuando él crezca me busque… Lo último que ella me escribió (Imelda Garza Tuñón) fue una amenaza. Lo que a mí me escribió fue amenazándome… Lo último que recibí de ella fue una amenaza. Si algo me pasa, que sepan quién fue”.

Al respecto, Imelda Tuñón aseguró que ella jamás la amenazaría al mismo tiempo que pedía que se le respetase por ser abuela de su hijo y lamentaba si alguien más la había amenazado: ''A mí me parece que se merece todo mi respeto por ser la abuela de mi hijo y yo jamás haría algo así. Le pido una disculpa si alguien más la amenazó y quiero decirles que repruebo completamente ese tipo de comportamientos’’ declaró la intérprete.

No obstante, pronto salieron a la luz los supuestos mensajes que la actriz de ‘La sirenita’ le habría enviado a su exsuegra. De acuerdo con lo revelado por la periodista Inés Moreno, Imelda Tuñón habría dicho a Maribel Guardia cosas como: “Vieja horrible, te vas a morir sola, nos vamos para siempre” y “Nadie te quiere por mala”.

La también joven cantante se vio en la necesidad de admitir que había lanzado dichos mensajes contra la madre de Julián Figueroa, pero aclaró a TVNotas que en ningún momento la amenazó de muerte:

“La verdad yo sí quería aclarar este tema de las amenazas, que jamás la he amenazado. Sí hubo una ocasión en la que obviamente le hablé mal y le dije cosas muy feas, que después me disculpé. Le dije que era una bruja porque ella mandó a recoger a mi hijo a la escuela y fue junto con Marco (Chacón), nos subieron a los dos en calidad de reos a una patrulla’’.

¿Maribel Guardia bloqueó a Imelda Tuñón?

Previo a toda esta controversia, Imelda Tuñón habló de una posible reconciliación con Maribel Guardia, al contemplar que su hijo pasara el 10 de mayo con su abuela. Sin embargo, en entrevista con ‘Ventaneando’, recientemente se le cuestionó sobre ello, pero la joven viuda de julián Figueroa respondió:

''Ah, no, no, ya me bloqueó. Es que, sí, después del último mensaje que mandé como había dicho que eran amenazas, pues expuse el mensaje y luego me bloqueó. Entonces ya no tenemos comunicación’’. Imelda Tuñón

Al respecto de con quién se había quedado su pequeño mientras ella estaba fuera por su debut como cantante en Monterrey el fin de semana pasado, en la obra de teatro ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’, Tuñón respondió:

''Es una obra para adultos. Me la he pasado para arriba y para abajo. Es complicado traerlos a este tipo de cosas, porque al final es una exposición y en mi casa está cuidado por mi papá, con la esposa de mi papá, con mi hermana. No siente el vacío porque no estoy porque está con familia’’, aseguró la cantante.

LoVisteEnVentaneando: Imelda Garza revela que ya no mantiene comunicación con Maribel Guardia. ❌ 📱

Ventaneando por #AztecaUno 📺 pic.twitter.com/scvCXal38T — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 16, 2025

Sobre el testamento de Julián Figueroa y la parte de la herencia de Joan Sebastian, Imelda Tuñón asegura que no busca quedarse con el legado del que sólo su hijo es heredero: ''Yo no estoy metida en este asunto. Yo no estoy buscando nada más que estar feliz con mi hijo, con mi familia, estar sola y seguir trabajando’’, sentenció la actriz.

