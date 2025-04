Dos años sin Julián Figueroa: Imelda enfrenta amenazas y dice que Maribel Guardia pelea la custodia del niño

A 2 años de la partida de Julián Figueroa y del escándalo que ha generado, las cosas no paran. El viernes pasado, Maribel Guardia públicamente habló de que ha recibido amenazas y responsabiliza a la mamá de su nieto, Imelda Tuñón. Al día siguiente, a Imelda le llegaron amenazas y las publicó en sus historias de Instagram. Al respecto, nos contó:

“Quiero aclarar este tema. Jamás la he amenazado. Sí hubo una ocasión en la que, obviamente, le hablé mal. Después me disculpé. Le dije que era una bruja, porque ella mandó a recoger a mi hijo a la escuela, junto con Marco (Chacón, su esposo), y nos subieron a los 2 en calidad de reos a una patrulla”. Imelda Tuñón

“José Julián lloraba, desesperado, decía que su abuela era mala y yo iba muy asustada. Le hablé a mi papá. En ese momento le mandé unos mensajes en los que le dije que se iba a quedar sola por mala persona, pero nunca la he amenazado”.

“Por eso mismo, lo compartí en mis redes sociales, y con mucho pesar para mí, porque no quería hacer eso. El último mensaje lo mandé porque ella, a todo el mundo, a medios de comunicación, le dice que no pelea la custodia, cuando en realidad ha metido bastantes apelaciones y aún intenta meter una controversia familiar”.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Maribel Guardia pelea la custodia del hijo de Julián Figueroa?

“Aún pelea la custodia de José Julián. Entonces, ¿de qué se trata? Si realmente ve que estoy bien, que el niño está bien, y ya le dije que estoy bien, ¿por qué pelea una custodia que no es suya?”, aseguró Imelda Tuñón a TVNotas.

Respecto a las amenazas que ha recibido, dijo: “Es sumamente grave. Toda mi familia está muy asustada. No soy la única amenazada por esta persona. Me parece muy extraño que el viernes llega al aeropuerto Maribel y diga que la han amenazado, y al día siguiente yo recibo amenazas de m... . Me mandaron una foto en modo efímero con una pis...”.

“Luego me empiezan a amenazar de otros números, sobre todo cuando expongo a la persona que lo hace. Ya había recibido amenazas y no las hice públicas, porque no eran tan graves como esta, pero, sobre todo, porque Maribel no había dicho que yo la amenazaba. La verdad, no tengo por qué hacerlo”.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Quién amenaza a Imelda? Ella ya la identificó y dice que es una mujer

Imelda Tuñón “Estoy tranquila con mi hijo. No tengo tiempo para pensar en hacer cosas así, ni tampoco es mi naturaleza. No soy agresiva. A esta persona la descubrimos porque le empezó a mandar mensajes a conocidos y a decirles cosas horribles. Incluso a una tía y a amigos. Resulta que es exnovia de uno de ellos (amigos). Se acercó a Maribel y a Marco desde el principio de todo este problema, para decir un montón de cosas”.

“Ella, incluso en los mensajes, acepta que me han inventado cosas e inventarán muchísimas más. Me dice que me van a matar. Entonces sí tengo miedo. Hay que exponerla. Se llama Nabila León Orantes y no puede estar suelta por ahí”.

“Además, la investigamos. Resulta que también quemó el carro de un exnovio. Se roba celulares. Raya coches. Tenemos pruebas y vamos a ir a poner una denuncia varias personas, porque no es posible que contraten gente de este tipo, que son maleantes, para asustarme. Al final del día tengo un bebé. O sea, ¿cómo es posible?”.

¿Cómo ha sido la vida de Imelda tras la muerte de Julián Figueroa?

“Ha sido muy complicado este tiempo. He tenido que fungir el rol de madre y padre. Tengo un hijo muy inteligente y maduro que ha sabido sobrellevar todo, a pesar de que tenía 5 años cuando su papá falleció y hemos salido adelante”, aseguró Imelda.

A la redacción de TVNotas llegó un video donde Julián la felicitaba por una presentación con el grupo Finnix. Al respecto, Ime dijo: "Él no siempre estuvo de acuerdo con que yo trabajara, pero cuando vio que era realmente lo que quería y me gustaba, porque él sabía que desde niña traía la parte artística, me apoyó".

“Los 10 años que estuve con Julián tuvieron de todo. Cosas muy bonitas: Nació nuestro hijo, conocimos a nuestras familias. Tengo recuerdos preciosos que siempre llevaré conmigo”. Imelda Tuñón

“Como esposo era bastante bueno. A veces nos quedábamos en pláticas hasta altas horas de la madrugada, porque era muy divertido, intenso y apasionante. Siempre fue muy protector conmigo. Le agradezco mucho”.

El hijo de Maribel Guardia, llevaba 5 años de matrimonio con Imelda Tuñón; madre de su único hijo.

/ Instagram: @julian_f.f

“Fue un excelente papá. Su hijo lo recuerda como un superhéroe, que lo amó muchísimo y también mi hijo a él. Recuerda lo mejor de él. Nada malo. Ni siquiera un regaño”. Imelda Tuñón

Sobre las infidelidades de Julián, dijo: “Tuvimos varias rupturas dentro de nuestra relación. Varias veces no estuvimos juntos y sí pasaron cosas por las 2 partes, en donde nos separábamos y había otras personas, pero al final del día siempre regresábamos y nuestra relación seguía como si no hubiera pasado nada”, finalizó.

La viuda de Julián Figueroa abrió su corazón ante los medios de comunicación / Facebook: Ime Garza Tuñón

¿Cómo fue la relación de Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

En 2013, Julián e Ime se conocieron en una obra de teatro de Maribel Guardia. En noviembre del mismo año se hicieron novios.

En mayo de 2017 se convirtieron en papás, en Monterrey, Nuevo León. En agosto de ese año se casaron por lo civil en dicha ciudad.

¿Qué pasó entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia en la disputa por la custodia de su hijo?

El pasado 21 de enero, Ime hizo público que su suegra le quería quitar a su hijo. Maribel dio a conocer que la había demandado para salvaguardar la seguridad de su nieto, ya que supuestamente Ime tiene problemas de drogas.



Maribel dio a conocer que la había demandado para salvaguardar la seguridad de su nieto, ya que supuestamente Ime tiene problemas de drogas. La autoridad ordenó que el menor estuviera temporalmente con Maribel.



El 12 de febrero, Ime interpuso un amparo contra el DIF y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, por supuesta desaparición forzada del menor. Maribel aclaró en redes que su nieto se encontraba en un lugar definido por la autoridad.



El 1 de marzo, recuperó a su pequeño luego de 38 días.



Ha enfrentado una pelea mediática contra la familia de su esposo. Ellos aseguran que Julián dejó testamento. La parte legal de Ime dice que no es verdad y que la firma es apócrifa.

