FOTOS de Julián Figueroa sin vida: ¿la prueba que Maribel Guardia busca contra Imelda Tuñón?

Tras la demanda de Maribel Guardia a Imelda Tuñón , un elemento volvió a encender las especulaciones. Se trata de unas fotografías tomadas al cuerpo de Julián Figueroa antes de ser cremado, imágenes que permanecen resguardadas desde 2023 y que ahora podrían cobrar relevancia dentro de la investigación promovida por la actriz costarricense.

La controversia ha tomado fuerza luego de que se revelara que Maribel Guardia interpuso una demanda para que autoridades investiguen presuntas irregularidades relacionadas con la muerte de su hijo.

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Maribel Guardia habla de sus sospechas / Redes Sociales

¿Por qué las fotos de Julián Figueroa volvieron a cobrar relevancia tras la demanda de Maribel Guardia contra Imelda Tuñón?

Las fotografías de Julián Figueroa fueron tomadas dentro de la funeraria donde fue velado antes de ser cremado. En su momento, la existencia de este material provocó indignación debido a que se trataba de un momento privado para la familia.

Una periodista de espectáculos recordó recientemente el caso y señaló que dichas imágenes nunca fueron difundidas públicamente. Según explicó, el material habría sido adquirido por particulares y desde entonces permanece bajo resguardo.

La relevancia actual radicaría en que el cuerpo del cantante fue cremado, por lo que ya no sería posible realizar una nueva autopsia. Por esa razón, las fotografías podrían convertirse en un elemento que ayude a reconstruir las condiciones físicas en las que se encontraba Julián Figueroa antes de su cremación.

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Imelda Garza Tuñón, Julián Figueroa / Instagram: @imetunon / @julian_f.f / @maribelguardia

¿Las fotos de Julián Figueroa podrían ser una prueba en la investigación contra Imelda Tuñón?

El caso tomó un giro inesperado después de que el abogado Alonso Beceiro confirmara la presentación de una demanda ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La acción legal busca que se investiguen declaraciones realizadas por Imelda Tuñón relacionadas con la obtención y suministro de medicamentos que presuntamente eran destinados a Julián Figueroa.

Hasta ahora, las acusaciones forman parte de una investigación en curso y no constituyen una determinación de responsabilidad penal. Sin embargo, la existencia de las fotografías ha provocado que algunos especialistas consideren su posible utilidad como apoyo dentro de la carpeta de investigación.

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muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

/ Foto: Redes sociales

¿Qué valor legal podrían tener las fotos de Julián Figueroa en la denuncia de Maribel Guardia?

Por el momento no existe confirmación de que las imágenes de Julián Figueroa hayan sido entregadas formalmente a las autoridades. Tampoco se ha determinado si cumplen con los requisitos necesarios para ser admitidas como evidencia.

De acuerdo con lo comentado por la periodista de espectáculos, personas que afirman haber visto el material sostienen que las fotografías mostrarían detalles visibles a simple vista que podrían resultar relevantes para los investigadores.

Sin embargo, corresponderá exclusivamente a la Fiscalía y posteriormente a las autoridades judiciales determinar si las imágenes tienen valor probatorio y si aportan elementos para esclarecer qué ocurrió antes de la muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.