Impondrán nueva demanda vs Imelda Tuñón por el abandono de su hijo, aseguran: ¿qué se sabe?

El conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón tras sus recientes declaraciones parece estar lejos de terminar.

A unos días de que Maribel Guardia presentara una denuncia ante la Fiscalía de la CDMX relacionada con las declaraciones de Imelda sobre los medicamentos que habría conseguido para Julián Figueroa, se dio a conocer que la viuda del cantante habría salido de México.

Ahora, Imelda reapareció sin su hijo y sus declaraciones volvieron a generar polémica, incluso aseguran que ya se estaría presentando una nueva demanda en su contra.

¿Qué se sabe de todo esto? Te contamos.

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Maribel Guardia demanda a Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre el paradero de su hijo?

Imelda Tuñón apareció sin el niño y habló sobre su paradero en declaraciones para el programa ‘En shock'; aunque se negó a revelar el lugar exacto en el que se encuentra el menor.

Ella aseguró que el niño está bien, continúa asistiendo a la escuela y se encuentra feliz. Sin embargo, dijo que no dará a conocer en qué escuela está ni en qué lugar del mundo se encuentra.

Imelda también confirmó que ella ya regresó a México y adelantó que entre sus planes está volver a Estados Unidos, donde aparentemente está su hijo.

Sus declaraciones generaron muchas dudas, debido a que no explicó con quién se encuentra el menor, lo que generó especulaciones sobre que podría estar bajo el cuidado de alguien más.

“Lo bueno que les puedo decir es que mi hijo está en la escuela, no les voy a decir cuál escuela, ni en que lugar del mundo está, pero está en la escuela, está feliz.” Imelda Tuñón

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¿Por qué acusan a Imelda Tuñón de abandonar a su hijo?

La periodista Inés Moreno habló en su programa de YouTube sobre las recientes declaraciones de Imelda Tuñón y señaló que, a partir de lo dicho por la actriz, se podría interpretar que viajó a Estados Unidos para dejar a su hijo y posteriormente regresó a México sin él.

Según la interpretación de Moreno, esto implicaría que el menor estaría bajo el cuidado de otra persona, además de encontrarse en un lugar distinto a su domicilio habitual y posiblemente en una escuela diferente.

Imelda Tuñón / Mezcalent

“Sí estaba en Estados Unidos y por lo que da a entender, fue a dejar a su hijo allá y regresó... Entonces nos queda claro por sus propias palabras, a menos que esté mintiendo, que fue a Estados Unidos con su hijo, lo fue a dejar en algún lugar, en alguna escuela.” Inés Moreno

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¿Imelda Tuñón enfrentará una nueva denuncia por el presunto abandono de su hijo?

Ante esta situación, la periodista aseguró que ya se estaría preparando una nueva demanda contra Imelda Tuñón, ahora por el presunto abandono del menor.

“El día de mañana se le viene otra denuncia, seguramente querrán pedirle a las autoridades poder saber del paradero del niño, que se revise, que se investigue dónde está, qué hizo con él y todo eso se tiene que hacer a través de la ley de una denuncia.” Inés Moreno

De acuerdo con Moreno, la intención sería solicitar que las autoridades investiguen dónde se encuentra el hijo de Imelda y cuáles fueron las circunstancias en las que habría sido trasladado fuera del país.

Este nuevo procedimiento se sumaría al que ya existe por el presunto homicidio de Julián Figueroa, a causa de las declaraciones de Imelda Tuñón, sobre los medicamentos controlados que conseguía para Julián.

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