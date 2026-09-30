¿Imelda Tuñón abandonó a Julián Figueroa el día de su muerte? Esposo de Maribel Guardia dice: “Doloroso”

La muerte de Julián Figueroa vuelve a ponerse sobre la mesa. A tres años de la tragedia, se dio a conocer que Maribel Guardia, madre del fallecido cantante, interpuso una denuncia contra su exnuera Imelda Tuñón por su posible responsabilidad.

En medio de la polémica, Marco Chacón, esposo de Maribel, expresa su sentir ante todo esto y revela si realmente Imelda abandonó a su hijastro justo el día de su fallecimiento. Te contamos lo que dijo.

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Maribel Guardia demandó a Imelda Tuñón por su presunta responsabilidad en la muerte de Julián Figueroa / Mezcalent

¿Por qué Imelda Tuñón podría resultar culpable de la muerte de Julián Figueroa?

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años. En aquel entonces, se dijo que la causa había sido un infarto al miocardio. El joven pereció en medio de su lucha contra el alcoholismo.

El tema resurgió hace algunos meses. A principios de 2026, Imelda Tuñón declaró que Julián sufriría de “adicciones, insomnio y ansiedad”. Para mitigar esto, el también actor decidió colocarse un implante de naltrexona. La mujer dijo pensar que esto pudo haber influido en su deceso.

Hace algunos días, Tuñón volvió a tocar el tema en una entrevista. Reiteró que su esposo tenía problemas y admitió que le daba medicamentos sin autorización médica para “tranquilizarlo”. Según mencionó, lo hizo con buena intención.

Para muchos, esto dio a entender que, presuntamente, Imelda pudo ser responsable del trágico final de Julián. Luego de esto, el abogado de Maribel Guardia anunció que se iniciará un proceso contra Tuñón. Aseguró tener pruebas que confirmarían su supuesta culpabilidad.

“Se denunciaron delitos contra la salud por la obtención ilícita de estupefacientes o medicamentos controlados, al engañar a médicos, especialistas de la salud para obtenerlos, el suministro de esos medicamentos controlados al hijo de Maribel y el posible homicidio del hijo de Maribel”, manifestó el licenciado Alonso Beceira.

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Julián Figueroa murió en 2023 / Mezcalent

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habla de la demanda contra Imelda Tuñón por el posible homicidio de Julián Figueroa

Hace unas horas, el periodista Ernesto Buitrón tuvo la oportunidad de entrevistar a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, sobre la denuncia contra Imelda Tuñón. De forma tajante, el comunicador le preguntó si realmente considera que la joven abandonó a Julián Figueroa el día de su muerte. Ante esto, Chacón respondió:

“Yo no he dicho que haya pruebas de la naturaleza de lo que tú acabas de indicar. Yo no he dicho eso. No estoy en condición de hablar de ninguna prueba, ni de revelar nada de la denuncia ni del proceso. Entonces no tendría nada que decirte”. Marco Chacón

Sobre el estado emocional de Maribel Guardia, comentó que la actriz ya está acostumbrada a ser una figura pública, pero que prefiere tener privacidad en esta situación tan complicada. También recalcó que la está apoyando ahora más que nunca.

“Maribel está acostumbrada a que la estén esperando en el teatro. Digamos que no es nada nuevo. Es la vida que eligió como artista, como persona pública. En ese sentido, la asume, porque esa es su decisión: ser una figura pública, pero obviamente hay aspectos de la vida privada que no tiene la obligación ni de revelar ni de hacerlos públicos… Es complicado, doloroso”, expresó.

¿Imelda Tuñón huyó de México por la denuncia en su contra?

Hace poco, Imelda Tuñón dio a conocer que se iba de viaje. A través de sus redes sociales, se ha mostrado muy feliz por ello y muchos se han cuestionado si realmente abandonó México para evitar una posible detención por la denuncia de Maribel Guardia.

Hasta el momento, la joven no ha dicho nada acerca de toda la polémica en torno a la muerte de Julián Figueroa. Solo se ha limitado a compartir un poco de su paseo y a compartir reflexiones sobre ser fuerte en momentos difíciles.

Cabe señalar que Tuñón ya enfrenta otro proceso legal relacionado con el testamento de Figueroa. Y es que ella insiste en que el documento es apócrifo, a pesar de que este indica que su hijo es el heredero universal.

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