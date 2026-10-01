Imelda Tuñón, ¿engañó a todos? ¡Siempre no se fue de México! Así la captaron en CDMX

Hace unos días Imelda Tuñón compartió fotografías de un viaje a Estados Unidos, publicación que rápidamente provocó especulaciones sobre su paradero. En redes sociales, algunos usuarios interpretaron que la cantante habría abandonado México a raíz del nuevo procedimiento legal iniciado por Maribel Guardia.

La controversia ocurre mientras ambas mantienen una disputa legal relacionada con Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y esposo de Imelda Tuñón. Sin embargo, la propia cantante ya respondió a la versión que comenzó a circular y dejó claro que su publicación no significaba que hubiera escapado del país.

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Imelda Garza Tuñón / Foto: IG/imetunon

¿Imelda Tuñón abandonó México? Ernesto Buitrón reveló que estaría en Houston tras la denuncia

Los rumores sobre una supuesta huida de México de Imelda Tuñón tomaron fuerza después de que un reportero asegurara que había confirmado que la cantante dejó el país rumbo a Estados Unidos, en medio de su conflicto legal con Maribel Guardia.

Según Ernesto Buitrón, durante el programa de Maxine Woodside, la información que recibió apuntaba a que Imelda Tuñón ya había salido de México y se encontraba en Houston.

“Se confirma aquí en exclusiva que Imelda Tuñón ya dejó México. Está en Houston, viajó el día de ayer. Se llevó a su hijo, por recomendación de sus abogados abandonó el país. Ayer por la tarde”. Ernesto Buitrón

El reportero agregó: “Ya no está en el país, dejó su casa, dejó todo y pidió un permiso especial para el niño”.

La versión tomó todavía más fuerza luego de que Imelda Tuñón compartiera fotografías e historias desde Reynosa, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Estas publicaciones fueron interpretadas como una posible confirmación de que efectivamente había salido de México.

Sin embargo, Imelda Tuñón nunca dijo directamente que se encontraba en Houston ni confirmó públicamente que hubiera abandonado el país por la demanda de Maribel Guardia. La versión surgió a partir de lo señalado por el reportero y de las publicaciones que la cantante realizó en redes sociales.

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La supuesta huida de Imelda Tuñón incluso encendió la polémica dentro de la propia familia de Julián Figueroa. La situación llegó a tal punto que Marcelia Figueroa, media hermana del cantante, lanzó fuertes comentarios en redes sociales y la señaló como presunta responsable de la muerte de Julián. La respuesta de Imelda no tardó en llegar y fue contundente, pues le pidió informarse antes de hacer acusaciones públicas.

Ahora, la historia dio un nuevo giro. Un reportero del programa En Shock la encontró en un salón de belleza al sur de la Ciudad de México, donde la cuestionó directamente sobre los rumores que aseguran que abandonó el país para evitar los problemas legales que enfrenta con Maribel Guardia.

Imelda Tuñón admitió el viaje, pero aclaró que nunca precisó cuándo lo hizo: “Yo no puse en qué fecha lo hizo, nada más puse que me fui; sí sucedió, pero no les puse cuándo, tampoco soy tonta como para poner mi paradero en el momento en que estoy ahí”.

No dio más detalles sobre la polémica, aunque sí dejó claro que la demanda no la asusta. Incluso se mostró optimista: “Que bueno que lo hicieron porque creo que le podemos dar un revés bastante favorable”.

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¿Imelda Tuñón culpa a Maribel Guardia por la cremación de Julián Figueroa? Esto dijo sobre su hijo

La cantante aseguró que la decisión de incinerar el cuerpo de Julián Figueroa la tomó Maribel Guardia. Según su versión, ella aceptó como esposa del cantante, ante la posibilidad de una investigación sobre las causas de su muerte.

También adelantó que buscará darle un giro al caso a partir de la nueva denuncia. Y lanzó una advertencia sobre el vínculo de su exsuegra con su nieto: “El abogado Beceiro acaba de dictar la sentencia de que Maribel no vuelva a ver a su nieto jamás, era algo que ya se había contemplado, que en algún punto se iban a tener que reencontrar, pero ya con esto cortó ese lazo”, dijo.

Hay que recordar que Maribel Guardia lleva cerca de dos años sin ver a su nieto, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón. El niño tiene 9 años y el conflicto involucra custodia, manutención y herencia.

Julián Figueroa e Imelda Tuñón / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Cree que Imelda Tuñón huyó de México? Maribel Guardia rompe el silencio y habla de su nieto

Maribel Guardia habló con el periodista Ernesto Buitrón y compartió su postura sobre los rumores de que su examnuera había dejado el país.

“No estoy bien, pidiéndole siempre a Dios que la verdad salga y ojalá que ocasione los menos daños posibles (...) Tranquila no estoy y pidiéndole a Dios que el niño esté bien”. Maribel Guardia

Mientras una habla de reveses favorables y la otra pide que la verdad salga con el menor daño posible, el caso entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia sigue lejos de cerrarse. La batalla legal por el hijo de Julián Figueroa continúa sumando nuevos capítulos y manteniendo la atención del público.