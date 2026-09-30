Maribel Guardia tenía sospechas de la muerte de su hijo e ¿Imelda Tuñón estaba involucrada?: “muy fuerte para mí”

A tres años de la dolorosa muerte de Julián Figueroa se han dado a conocer nuevos detalles que podrían indicar la presunta responsabilidad de Imelda Tuñón en el deceso del cantante.

Y es por eso que Maribel Guardia, madre de Julián, habría iniciado un proceso legal tras las inesperadas declaraciones de Tuñón en las que reveló que le facilitaba medicamentos controlados a su entonces pareja.

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Maribel Guardia / Redes sociales

Maribel Guardia, ¿por qué inició un proceso legal en contra de Imelda Tuñón?

A través de su representante legal Alfonso Beceiro, Maribel Guardia interpuso una demanda penal por presuntos delitos contra la salud y posible homicidio en contra de Imelda Tuñón, expareja y madre del hijo de Julián Figueroa.

Los motivos que orillaron a la actriz a iniciar dicho proceso fueron que Imelda Tuñón declaró públicamente en un podcast que en muchas ocasiones ella acudió con un psiquiatra para “engañarlo” y que de esta manera le recetara medicamentos controlados que utilizaba el hijo de Maribel Guardia.

El uso de dichos medicamentos podrían haber provocado o influido en la muerte de Julián Figueroa, por lo que Maribel Guardia espera que las autoridades le den justicia.

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Maribel Guardia quiere demandar a Imelda Tuñón / Redes sociales

Maribel Guardia, ¿desconfiaba de Imelda Tuñón? Esto reveló

En entrevista con Ernesto Buitrón, Maribel Guardia aseguró que en sus planes jamás estuvo proceder legalmente en contra de Imelda Tuñón sin embargo, los dichos de la joven la orillaron a buscar respuestas:

“Ella ha hablado de tal manera que no había otra cosa que hacer.. más cosas que yo sé, que he tenido guardadas durante todo este tiempo, que ya ahora sí mi conciencia de medía ‘tengo que hacerlo’ y ya” Maribel Guardia

Julián Figueroa falleció a los 27 años / Facebook: Julián Figueroa/YouTube: Imagen Entretenimiento

Aunque Maribel Guardia no reveló si había visto y escuchado las declaraciones de la que fuera su nuera, sí contó que lo que está pasando es muy fuerte para ella pues “esto fue algo que una persona que lo amaba no tenía que hacer”.

Finalmente y tras la pregunta de si procederá hasta las últimas consecuencias, las actriz contestó “pues, en esas estamos”.

⚖️ “Mi conciencia me decía: ‘Tengo que hacerlo’”: Maribel Guardia reveló qué la llevó a emprender acciones contra Imelda Tuñón tras sus declaraciones sobre los medicamentos que le suministró a Julián Figueroa. 💔💊 #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/xd8z9meIiv — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 30, 2026

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¿De qué murió Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia?

La muerte de Julián Figueroa fue muy prematura, pues el joven cantante dejó este mundo a la edad de 27 años. Según la causa oficial de muerte, el hijo de Maribel Guardia sufrió un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Luego de que se hiciera pública la denuncia de Maribel Guardia en contra de Imelda Tuñón, se sabe que la joven salió del país con su hijo, sin embargo, se desconoce su destino.