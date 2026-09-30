Naim Darrechi responde a la demanda de la mamá de Abelito por tocarla sin su consentimiento: “Me vale ve...”

El polémico comportamiento de Naim Darrechi en la fiesta de Abelito sigue dando de qué hablar. Tras el comunicado de Cristina Romero Álvarez, mamá del exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’, anunciando que tomará acciones legales contra el español, este último no se queda callado y lanza una respuesta que encendió las redes sociales. Te contamos los detalles.

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Naim Darrechi será demandado por la mamá de Abelito / Redes sociales

¿Por qué la mamá de Abelito quiere demandar a Naim Darrechi?

Durante el pasado fin de semana, se realizó un festejo por el cumpleaños de Abelito. Entre los asistentes estuvieron Naim Darrechi y Agustín Fernández, quienes fueron captados bailándole a la mamá del también actor.

Por supuesto, esto no fue bien visto por los internautas. En los videos del momento, Darrechi y Fernández fueron tachados de acosadores. Aseguraron que la señora Cristina Romero lucía incómoda, pero no podía hacer nada al respecto debido a su estatura baja.

Si bien ambos ofrecieron disculpas públicas, la situación no quedó allí. Abel Sáenz, nombre real de Abelito, se dijo muy molesto por lo ocurrido. En tanto que la madre de este último anunció que tomará acciones legales. En su comunicado, refiere que fue tocada sin su consentimiento.

Señaló que la demanda sería en contra de tres personas: Naim Darrechi, Agustín Fernández y Luis Eduardo Guillén González, también conocido como ‘Suavecito’ en el medio digital.

“Quiero hacer público que he decidido emprender las acciones legales correspondientes por los hechos de naturaleza sexual de los que fui víctima durante una reunión social el día 27 de septiembre de 2026, donde aun siendo yo una persona de la tercera edad, sufrí tocamientos y roces corporales sin mi consentimiento, con la excusa de estar bailando en la celebración del cumpleaños de mi hijo”, se lee.

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Mamá de Abelito lanza comunicado acusando a Naim Darrechi de haberla tocado sin su consentimiento / Redes sociales

La respuesta de Naim Darrechi a la demanda de la mamá de Abelito

En una transmisión en vivo, Naim Darrechi expresó su enojo ante la demanda de la madre de Abelito por lo ocurrido en la fiesta del creador de contenido. Dejó ver que esto podría afectar su proceso para obtener la residencia mexicana.

Asimismo, sostuvo que, a su consideración, la señora parecía estar “contenta” cuando le bailó, por lo que no comprende por qué quiere proceder legalmente en su contra.

“No es tan grave lo que pasó. Lo real. Si le hubiera bailado a otra persona, nadie estaría diciendo absolutamente nada. La mujer, la señora, quería; se le vio. Se le veía en la cara cómo quería; estaba a gusto. Yo luego me disculpé con ella, (me dijo): ‘No pasa nada, yo soy igual que tú. Soy bien divertida’”. Naim Darrechi

Sostiene que ahora están buscando “aprovecharse de la situación”, ya que el tema se volvió sumamente mediático: “Me vale ve… Está en todo su derecho de demandar. Si quiere hacerlo, adelante, no importa, pero las imágenes están allí. Los videos en los que ella estaba bien reída, bien sonriente”, dijo.

Finalizó diciendo que, si bien sabe que cometió un error, no se le hace justo que quieran “cambiar la narrativa de las cosas”.

¿Qué dijo Abelito ante la respuesta de Naim Darrechi a la demanda de su mamá?

Hasta el momento, Abelito no ha dicho nada sobre los comentarios de Naim Darrechi acerca de la demanda de su mamá. Se sabe que el mexicano respalda a su progenitora en el proceso legal contra el español.

No solo compartió el comunicado de su madre, sino que también señaló, en pocas palabras, que la apoyaría hasta el final. Este tema ha generado opiniones divididas en redes sociales.

Si bien algunos consideran correcto que se proceda legalmente contra Naim, otros creen que solo lo están haciendo para “sacarle dinero”.

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