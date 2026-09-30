Marcelia Figueroa vs. Imelda Tuñón: la llama “culpable” por muerte de Julián; ella explota y responde “retrasada”

Las redes de Imelda Tuñón y Marcelia Figueroa se calentaron. Un viaje repentino, una denuncia y una entrevista que reabrió la polémica por Julián Figueroa desataron un cruce de mensajes que nadie esperaba. Bastó una frase para encender la mecha, y la respuesta no se quedó atrás.

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¿Por qué Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón y qué dijo su abogado?

Todo se reavivó cuando Imelda Tuñón habló en el pódcast “Mesa cero” sobre la ansiedad y los problemas de sueño de Julián Figueroa, fallecido en abril de 2023. Contó que describía a una psiquiatra los síntomas de él como si fueran suyos para conseguir medicamentos.

En sus palabras: “Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra, ¿verdad? Julián tenía muchos problemas para dormir y le decía los síntomas... Y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián. (...) A él sus psiquiatras no le querían dar eso.”

Tras esa declaración, el abogado de Maribel Guardia, Alonso Beceiro, confirmó una denuncia de hechos ante la Fiscalía de la CDMX contra Imelda “y quien resulte responsable”. Explicó:

Abogado de Maribel Guardia, Alonso Beceiro “Se denunciaron delitos contra la salud por la obtención ilícita de estupefacientes o medicamentos controlados, al engañar a médicos, especialistas de la salud para obtenerlos, el suministro de esos medicamentos controlados al hijo de Maribel y el posible homicidio del hijo de Maribel”.

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Imelda admite que engañaba a la Psiquitra para conseguir pastillas para Julian.

¿Imelda Tuñón dejó México y se fue a Estados Unidos?

Según el reportero Ernesto Buitrón, sí. En el programa de Maxine Woodside dijo: “Se confirma aquí en exclusiva que Imelda Tuñón ya dejó México. Está en Houston, viajó el día de ayer. Se llevó a su hijo, por recomendación de sus abogados abandonó el país. Ayer por la tarde”.

Agregó: “Ya no está en el país, dejó su casa, dejó todo y pidió un permiso especial para el niño”.

La versión cobró fuerza porque la propia Imelda compartió historias desde Reynosa, Tamaulipas, ciudad fronteriza, lo que alimentó la especulación de que cruzó por carretera. Por ahora es solo la versión del reportero.

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Imelda Tuñón en redes sociales

¿Marcelia Figueroa acusa a Imelda Tuñón de ser culpable de la muerte de Julián? ¡Se dijeron de todo!

Luego de la denuncia contra Imelda Tuñón y la información sobre su salida de México, Marcelia Figueroa volvió a demostrar públicamente su apoyo a Maribel Guardia. La hermana de Julián Figueroa utilizó su cuenta de Threads para lanzar un contundente mensaje.

Marcelia ya había cuestionado anteriormente la situación de Imelda y su capacidad para cuidar a su hijo. En aquella ocasión, incluso declaró: “Con el debido respeto, definitivamente no está bien. No está apta para cuidar de un niño, porque no está apta para cuidarse a ella misma.”

Horas después de que trascendiera la supuesta salida de Imelda del país, Marcelia arremetió nuevamente contra ella y escribió en Threads:

“Nada grita ‘CULPABLE’ como huir del país cuando te demandan y te pueden meter al bote por algo que todos sabemos que hiciste y que tú misma confesaste”. Marcelia Figueroa

La publicación no pasó desapercibida y, horas después, Imelda Tuñón respondió directamente desde su perfil, lanzando un fuerte mensaje contra la hermana de Julián Figueroa:

“Nada grita más ‘RETRASADA MENTAL’ que no investigar y declarar estupideces. Jajajajajaja. ¡OSO!” Imelda Tuñón

Al momento, Marcelia no ha respondido a la contundente declaración de la viuda de Julián Figueroa.

¿Imelda Tuñón iría a la cárcel por la muerte de Julián Figueroa?

Si la investigación contra Imelda Tuñón determina que hubo un delito por obtener y dar medicamentos controlados, la pena sería de entre cinco y seis años de prisión.

El abogado también pidió investigar una posible responsabilidad por homicidio. Según Beceiro: “El cuadro que estaba presentando él antes de fallecer y que ella, lejos de auxiliarlo, de pedir una ambulancia, lo que fuera, lo abandona, etcétera, pueden demostrar precisamente, la conducta de homicidio”.

Si esto se acreditara, Imelda Tuñón podría haber hasta 30 años de prisión, según el planteamiento público del abogado. Pero no hay sentencia: la denuncia es reciente y serán las autoridades quienes investiguen.