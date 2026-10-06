Maribel Guardia comparte VIDEO inédito de Julián Figueroa tras supuestas acusaciones de Imelda Tuñón: “Sé la madre que fui”

En medio de la preocupación que Imelda Tuñón generó al aparecer con una mascarilla desde su cama, la cantante regresó al ojo del huracán después de que Maribel Guardia compartiera un video en el que respondió tajante a las acusaciones en su contra. ¡Así recordó lo que Julián Figueroa pensaba de ella!

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Maribel Guardia responde tajante a Imelda Tuñón con video de Julián Figueroa. / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Por qué Imelda Tuñón solicitó medidas de protección de Maribel Guardia y Marco Chacón?

Después de que Maribel Guardia iniciara un nuevo proceso legal contra Imelda Tuñón por su posible responsabilidad en la muerte de su hijo, Julián Figueroa. La joven dijo no tener temor por la denuncia e incluso mencionó que se le podría dar un revés.

“El abogado Beceiro tomó una decisión pésima al hacer eso porque acaba de dictar la sentencia de que no vuelva a ver a mi hijo jamás. Él con eso que hizo ya de plano cortó ese lazo. Qué pena”. Imelda Garza Tuñón

Días después, la exparticipante de La academia de Venga la alegría solicitó medidas de protección de Maribel Guardia y Marco Chacón, lo que les impide dar declaraciones sobre ella y evitar un linchamiento mediático, así lo explicó la abogada de Tuñón.

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Maribel Guardia inició un nuevo proceso legal vs. Imelda Tuñón. / Redes sociales

¿Imelda Tuñón acusó a Maribel Guardia de la muerte de su hijo, Julián Figueroa?

Tras la medida de protección solicitada por Imelda Tuñón, la abogada de la joven ofreció declaraciones a la prensa en las que explicó el motivo de esa decisión. Sus palabras habrían sido difundidas en redes y compartidas por la viuda de Julián Figueroa.

De acuerdo con el programa ‘Fórmula espectacular’, con Flor Rubio’, Tuñón habría publicado una historia en su cuenta de Instagram acompañada por la leyenda: “Maribel Guardia es la menos indicada de señalar a Imelda. Nadie nace sabiendo ser madre. Si Maribel Guardia fuera buena madre, su hijo estaría vivo”.

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¿Cuál fue la respuesta de Maribel Guardia a las supuestas acusaciones de Imelda Tuñón?

Luego de que Imelda Tuñón se quebrara al hablar de las medidas de protección contra Maribel Guardia, la conductora costarricense compartió en su cuenta de Instagram un video de Julián Figueroa en el que habla sobre su labor como mamá:

“Mi mamá, Maribel, sin duda alguna es la persona que más me ama, la persona que yo más amo. Una mujer que simplemente irradia bondad, muy inteligente y es la persona de la que más he aprendido en este mundo. Una mujer que no le ha hecho daño a nadie…", se escucha decir al cantante en el clip.

Maribel Guardia comparte video inédito de Julián Figueroa. / Redes Sociales

Por su parte, Guardia agregó en la descripción: “Hoy dejo que sea mi hijo quien hable de mí como madre. Su voz, su recuerdo y el amor que nos tuvimos son una verdad que nadie puede reescribir. Yo sé la madre que fui. Y, sobre todo, lo sabía Julián”.

Por el momento, no ha existido una reacción de Imelda Garza Tuñón, pero las muestras de afecto por ambas continúan en redes. ¿No hay fin para el pleito legal?

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