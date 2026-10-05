Imelda Tuñón preocupa por su salud; aparece en cama con mascarilla tras nueva denuncia de Maribel Guardia, FOTO

Cuando parecía que la tensión entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia no podía escalar más, la viuda de Julián Figueroa sorprendió con una imagen que encendió las alarmas entre sus seguidores. La cantante apareció recostada, usando una mascarilla y visiblemente afectada, en medio de uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado públicamente. ¿Está delicada?

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Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales y Canva

¿Qué le pasó a Imelda Tuñón y por qué apareció convaleciente?

La salud de Imelda Tuñón se convirtió en tema de conversación luego de que compartiera una fotografía desde una cama, donde se le veía visiblemente debilitada y utilizando una mascarilla que parecía servir para recibir oxígeno o realizar una nebulización.

La cantante publicó la imagen el pasado 3 de octubre en sus historias de Instagram, acompañada de un mensaje que dejó ver el malestar que atravesaba. Sin entrar en mayores detalles, escribió:

“Maldita bronquitis, ¡abandona mi cuerpo!”. Imelda Tuñón

La publicación provocó preocupación entre sus seguidores, ya que no se aclaró si se encontraba en un hospital o recuperándose desde otro lugar. La imagen mostró a Imelda Tuñón con los ojos cerrados y cubierta con ropa de cama mientras combatía los síntomas de la enfermedad.

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¿Cómo evoluciona la salud de Imelda Tuñón tras la bronquitis?

Aunque la fotografía generó inquietud, horas más tarde Imelda Tuñón pareció mostrar señales de mejoría. La actriz y cantante volvió a publicar contenido en sus redes sociales, donde se le observó disfrutando de un plato de ramen.

Pese a ello, evitó explicar cómo evolucionaba su estado de salud o si requería algún tratamiento adicional para superar la bronquitis que ella misma reportó.

La situación llamó aún más la atención porque, poco antes de compartir la imagen enferma, habían circulado fotografías en las que aparecía participando en los ensayos de “La Fortuna”, el musical en el que trabajará y que tiene previsto estrenarse durante noviembre.

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¿Qué denuncias enfrenta Imelda Tuñón en su conflicto con Maribel Guardia?

La preocupación por la salud de Imelda Tuñón ocurre en medio de una nueva controversia legal con Maribel Guardia. Durante los últimos días, la relación entre ambas volvió a ocupar titulares debido a una serie de denuncias y declaraciones que han generado gran impacto público.

La polémica se intensificó después de que Imelda hablara en un pódcast sobre presuntos medicamentos que habría consumido Julián Figueroa antes de su muerte. Aquellas declaraciones provocaron una reacción inmediata por parte de la familia del fallecido cantante.

Posteriormente, se dio a conocer que Maribel Guardia presentó una denuncia de hechos derivada de esas afirmaciones. Según los reportes difundidos, el documento mencionaría posibles delitos relacionados con la salud y una presunta línea de investigación vinculada con el fallecimiento de Julián Figueroa, ocurrido en abril de 2023.

Julián Figueroa y Imelda Tuñón. / Foto: Redes sociales

¿Dónde está el nieto de Maribel Guardia? La nueva disputa legal con Imelda Tuñón que genera polémica

La disputa entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia también involucra al hijo que la cantante tuvo con Julián Figueroa. En días recientes surgieron especulaciones sobre el paradero del menor después de que la actriz compartiera imágenes de un viaje por carretera. Las versiones cobraron fuerza en redes sociales cuando Imelda evitó revelar públicamente dónde se encontraba su hijo al ser cuestionada por la prensa.

A raíz de esta situación, Maribel Guardia habría presentado una nueva denuncia por un presunto abandono del menor. Por su parte, Imelda Tuñón solicitó medidas de protección ante las autoridades mexicanas, asegurando que ha sido objeto de un intenso escrutinio público tras las recientes acusaciones.