¿Imelda Tuñón de por vida en la cárcel? La sentencia que recibiría si fuera culpable de la muerte de Julián Figueroa, según abogado

Hace unos días, se dio a conocer que Maribel Guardia busca denunciar a su exnuera, Imelda Tuñón, por su posible responsabilidad en la muerte de Julián Figueroa, ocurrida en abril de 2023. Te contamos lo que se dice que pasaría si la joven llegase a ser declarada culpable.

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Julián Figueroa murió en 2023 / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de Julián Figueroa?

El 9 de abril de 2023, el mundo del espectáculo se vio conmocionado ante la muerte de Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastian, a los 27 años. En aquel entonces, se dijo que la causa había sido un infarto en el miocardio. El joven estaba luchando contra una adicción al alcohol.

El tema volvió a surgir en los últimos meses tras una serie de declaraciones hechas por Imelda Tuñón. En su momento, afirmó que el padre de su hijo tenía problemas de adicciones, insomnio y ansiedad, por lo que se puso un parche de naltrexona para tratar de dejar los vicios. Ella dijo que pensaba que este implante estuvo relacionado con la muerte del joven.

Hace algunos días, la cantante admitió en entrevista que le llegó a dar medicamentos:

“Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra, ¿verdad? Julián tenía muchos problemas para dormir y le decía los síntomas... Y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián. (...) A él sus psiquiatras no le querían dar eso”, expresó.

Para muchos, esta declaración daría a entender que Tuñón habría tenido cierta responsabilidad en el deceso de Julián.

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Imelda Tuñón y Julián Figueroa estuvieron juntos varios años / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia quiere demandar a Imelda Tuñón?

Desde 2025, Maribel Guardia e Imelda Tuñón han estado enfrascadas en procesos legales. A principios de ese año, la actriz procedió legalmente en su contra para salvaguardar la seguridad de su nieto. Aseguró que este último no estaba a salvo por las presuntas adicciones de su mamá. Tuñón siempre negó esto y acusó a su exsuegra de ser una controladora.

Actualmente, están peleando por el testamento de Julián Figueroa. Imelda insiste en que es apócrifo, pese a que el documento deja como heredero universal a su único hijo.

Luego de que la joven admitiera haberle dado medicina sin prescripción a Julián, el abogado de Maribel Guardia declaró:

“Se denunciaron delitos contra la salud por la obtención ilícita de estupefacientes o medicamentos controlados, al engañar a médicos, especialistas de la salud para obtenerlos, el suministro de esos medicamentos controlados al hijo de Maribel y el posible homicidio del hijo de Maribel. El cuadro que estaba presentando él antes de fallecer y que ella, lejos de auxiliarlo, de pedir una ambulancia, lo que fuera, lo abandona, etcétera, puede demostrar precisamente, la conducta de homicidio”. Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia

Hasta el momento, no hay avances sobre este caso. En tanto que Imelda se fue del país junto a su hijo, aparentemente, de vacaciones. Se desconoce si solo es una casualidad o si realmente estaría huyendo de la ley, como mucho se ha comenzado a decir en redes sociales.

Maribel Guardia quiere demandar a Imelda Tuñón / Redes sociales

La sentencia de Imelda Tuñón si resulta culpable del homicidio de Julián Figueroa

De acuerdo con el abogado de Maribel Guardia, si Imelda Tuñón resulta ser culpable del homicidio de Julián Figueroa, podría pasar hasta más de 30 años en prisión.

“Más de 30 años de prisión. Lo ha sostenido y era la prueba reina en el delito de homicidio… Tenemos un certificado de causa de muerte que está ligado a todo lo demás, al tipo de medicamentos que conseguía, que le administraba, al momento en que falleció”, explicó.

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