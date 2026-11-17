Un nuevo escándalo se cierne sobre ‘La granja VIP 2026’ y en esta ocasión involucra a Kevyn Contreras ‘Bicolor’. Y es que recientemente se reportó que su estancia en el reality presuntamente estuvo en peligro por una “orden judicial”. Te contamos qué está pasando.

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Kevyn Contreras ‘Bicolor’ tiene seis hijos / Redes sociales

Kevyn Contreras ‘Bicolor’ estuvo a punto de abandonar ‘La granja VIP 2026’, reportó Gabo Cuevas

Sin duda alguna, Kevyn Contreras ‘Bicolor’ es uno de los participantes más controversiales de ‘La granja VIP 2026’. Más allá de sus bromas y el romance intermitente que mantiene con ‘la Bebeshita’, muchos internautas lo han criticado por presuntamente ser un padre “desobligado”.

Según se ha dicho, el comediante regiomontano no se hace responsable económicamente de los seis hijos que tiene con diferentes parejas. Justamente en la transmisión más reciente de su canal de YouTube, el periodista Gabo Cuevas informó que una de las exparejas de Contreras ya habría iniciado un proceso legal por esta situación.

Dijo que, supuestamente, Naomy Villarreal, quien es exesposa de ‘Bicolor’, asistió a las instalaciones del programa para pedir que el cómico saliera del reality. Incluso habría mostrado una orden judicial.

“Resulta que Naomi Villarreal fue a ‘La granja VIP’ hace unos días, en compañía de su equipo legal, de sus abogados. Llegó con una orden judicial para que Kevyn saliera urgentemente a hacer lo que le corresponde, que es pagar la manutención de 25 mil pesos mensuales. Me cuentan que tenía muchos meses que no estaba al pendiente de sus niñas, de las gemelas. Naomi deja esto en manos de las autoridades”. Gabo Cuevas

Presuntamente, la mujer llegó en compañía de sus abogados y hasta de empleados de la Fiscalía General de Justicia. Al ver esto, la producción tomó la decisión de pagarle a Naomi los meses que supuestamente Kevyn debe de manutención.

“‘Yo no lo quiero conmigo’, dijo Naomi, ‘pero sí denme el dinero’. Agarran y le hacen la transferencia a Naomi. Obviamente, este dinero se le va a descontar a Kevyn cuando salga. En estos meses (noviembre y diciembre), la empresa le va a pagar a Naomi su mensualidad… para que vayan al corriente. La producción al final resolvió”, indicó.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por ninguna de las partes. En tanto que algunos fans consideran que, en caso de ser verdad, fue incorrecto que le pagaran a Naomi sin el consentimiento explícito de Contreras.

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¿Qué ha dicho Kevyn Contreras ‘Bicolor’, participante de ‘La granja VIP 2026’, sobre las acusaciones que lo señalan como un presunto padre ausente?

En su momento, Kevyn Contreras ‘Bicolor’ abordó los rumores que lo tachan de ser un “padre desobligado”. Aseguró que sí cumple con sus obligaciones parentales y acusó a las madres de sus hijos de “exigir” una mayor cantidad.

“Una cosa es ‘no dar’ y otra ‘dar lo justo’. Obviamente son personas diferentes, mujeres diferentes y pues cada una espera una cantidad que, la verdad, yo no podía proceder así. Porque tengo 6”. Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Hace algunos meses, una fuente anónima contó a TVNotas que presuntamente Kevyn se niega a pagarle lo justo a Naomy Villarreal, con quien tendría gemelas, y se justifica diciendo que no gana mucho dinero.

Fuente a TVNotas “No sé si él no quiera o no lo deje la mamá. Kevyn tiene 6 hijos y, con las mamás, cuando se separa, siempre tiene este tipo de problemas. Bueno, ahora ya escaló a algo más, porque, como él no quería dar manutención, Naomy recurrió a las redes y se volvió el caso muy viral, y eso le caló al compa. Entonces, en su arranque de enojo, él puso una restricción ante el juez, para que Naomy no lo pudiera mencionar, ya que ella hacía lives donde exponía su situación”.

Kevyn Contreras ‘Bicolor’ ha negado ser un padre ausente / Redes sociales

¿Cuánto gana Kevyn Contreras ‘Bicolor’ en ‘La granja VIP 2026’?

Según Gabo Cuevas, el sueldo semanal que presuntamente ganaría Kevyn Contreras ‘Bicolor’ por estar en ‘La granja VIP 2026’ sería de 100 mil pesos. Si bien no sería uno de los mejor pagados, tampoco sería el peor.

En entrevista para TVNotas, un allegado a él llegó a contar que el comediante sí tiene buenas ganancias gracias a los shows que hace.

“Todos sabemos que saca muy buen dinero. Además, es comediante y tiene muchas presentaciones en Monterrey. No sé por qué no quiere pagar. O sea, da, pero muy poco para 2 nenas que apenas están creciendo y necesitan muchas cosas”, puntualizó.

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