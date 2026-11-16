Apenas en mayo de 2026 unos comediantes mexicanos pelearon en un show EN VIVO, desatando el debate y la tensión de aquellos que estaban presentes en el teatro. Parece que una situación similar se vivió hace unas horas.

Un sorpresivo episodio se vivió en el show en vivo de un famoso comediante, cuando alguien del público decidió subir al escenario para golpear al que se encontraba realizando un “stand-up”, situación que terminó con el agresor detenido. Todo quedó grabado y la gente ya especula sobre lo ocurrido.

Comediante sufre agresión durante su show / Pixabay

¿A qué comediante golpearon durante pleno show?

El comediante chileno Luis Slimming, conocido como “don Comedia”, fue víctima de una agresión física durante una presentación en vivo en el norte de Chile.

Un espectador subió al escenario sin decir palabra y lo atacó a golpes pocos minutos después de iniciado el espectáculo. El video del hecho se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una ola de reacciones en el mundo.

El incidente ocurrió la noche del jueves 12 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones Hotel Antay, en la ciudad de Arica. De acuerdo con las imágenes captadas por el público y con el relato del propio humorista, el show apenas comenzaba cuando un hombre se levantó de su asiento, subió a la tarima y arremetió contra Slimming con puñetazos y una patada.

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Luis Slimming fue golpeado en show / Redes sociales

¿Quién fue la persona que golpeó al comediante Luis Slimming?

Tras lo ocurrido, comenzaron a preguntarse quién fue el atacante del comediante. Horas después, un joven de 26 años identificado con las iniciales R.J.F.P.A., fue detenido. En el video se le observa con gafas, vestido con pants y playera azul a juego.

Reportes indican que practica artes marciales, un elemento que podría considerarse un agravante en el caso. El sujeto se desempeñaba en servicios generales y seguridad de la Municipalidad de Arica.

En el ámbito judicial, el joven fue formalizado por el Juzgado de Garantía por el delito de lesiones leves. Deberá cumplir un proceso de 60 días en libertad, bajo una orden de alejamiento respecto del comediante. De esta forma, enfrenta consecuencias tanto laborales como penales a pocas horas del ataque.

Tomado por sorpresa, el comediante intentó defenderse respondiendo con un golpe, mientras integrantes del equipo de producción y personas del público acudían en su auxilio. La presentación fue suspendida de manera definitiva.

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📹 Video exacto donde golpean al comediante Luis Slimming en Arica. No fue en respuesta a ningún chiste, el tipo estaba enfermo. Un abrazo a Luis. Decir que respondió muy bien a la agresión. Buen boxeador, gran comediante y mejor persona. 🫂 https://t.co/BOhbiwUdNg — Francisco Bravo Atias (@Pancho_ancho) November 13, 2026

¿Quién es Luis Slimming y por qué se le conoce?

Luis Slimming, una de las figuras más conocidas dentro del humor en Sudamérica. Nació en 1987, y es licenciado en Matemáticas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y ejerció como docente durante un tiempo antes de dedicarse por completo a la comedia.

Debutó en televisión en 2011 con Coliseo Romano y se consolidó como guionista de reconocidos humoristas. En 2017 regresó a los escenarios como comediante de stand-up.

Además de su trabajo en los escenarios, Slimming conduce el podcast El sentido del humor y el espacio Entre broma y broma.

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