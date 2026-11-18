Solo unas horas después de que un comediante fuera agredido en pleno escenario, otra situación similar se vivió en plena calle.

Lo que parecía una entrevista normal en vivo, terminó cortándose abruptamente durante la transmisión de un reconocido programa matutino. El también cronista fue cacheteado en la edición de este martes, y la culpable sería una mujer trans que ya ha tenido problemas en otros momentos. ¿Qué sucedió?

Reportero fue agredido en programa EN VIVO / Canva

¿A qué reportero golpearon en pleno programa EN VIVO?

Durante la emisión de este miércoles del matutino de América TV, Desayuno americano, un tenso momento se logró ver en vivo, cuando el cronista Bruno Incicco fue golpeado en la vía pública cuando conversaba con su colega Karina Iavícoli.

La responsable fue identificada como Cristina Espíndola, una mujer trans que ya había tenido repercusión mediática en 2019, cuando irrumpió en un desfile de Micaela Tinelli.

El episodio causó que la nota se cortara de golpe y Bruno reaccionara sorprendido ante la agresión, más aún porque desconocían si se trataba de un ataque directo o algo que ya había planeado con anterioridad. ¿Qué dijeron ellos?

Te puede interesar: ¿Naim Darrechi y Katy Cardona terminan? Protagonizan pelea EN VIVO y ella hace fuerte revelación: VIDEO

Bruno Incicco, reportero agredido / Redes sociales

¿Por qué el periodista Bruno Incicco fue agredido en plena transmisión en vivo?

Esta fue una de las preguntas que más se repitieron entre internautas, pues parecía que no estaban haciendo algo que incomodara a algún presente en la calle, por eso se especuló sobre las posibles causas.

Según relató Iavícoli, una de las presentes en el lugar, la agresora se acercó antes de que comenzara la grabación y se presentó ante ella y la panelista Pilar Smith. Les recordó su irrupción en el desfile de Tinelli.

Pocos minutos más tarde, con la nota ya en marcha, Espíndola se acercó por detrás de Incicco y le propinó un golpe en la cabeza:

No era nada en contra de nosotros. Creo que ella quiere hacer algún tipo de reclamo, pero no es la manera. Podría haber sido Bruno, como podría haber sido Pía, como podría haber sido yo. Fue una situación espantosa. Karina Iavícoli

Incicco, por su parte, contó que el dolor del golpe persiste y que lo que más lo impactó fue lo repentino del ataque. Reflexionó que, así como fue un golpe, podría haber sido algo mucho más grave.

Lee: ¿El Bogueto confirma agresión física de Yeri MUA a su esposa? Lanza contundente mensaje: “Karma”

LE PEGARON UN CACHETAZO AL PERIODISTA DE “DESAYUNO AMERICANO” Y SE LA AGARRARON CON IAVICOLI. https://t.co/rdPn8qbo4P — Real Time (@RealTimeRating) November 17, 2026

¿Qué dijo la agresora sobre el golpe a Bruno Incicco?

La agresora, Cristina Espíndola, habló después para el programa, para poder dar a conocer su versión de los hechos, asegurando que está viviendo una etapa complicada, incluyendo estando en situación de cale:

Hoy fue un día complicado, la verdad. Yo estoy en situación de calle, entonces a veces salgo y me quedo a dormir en la plaza que está enfrente de Canal 9. Y bueno, hace tres meses que me quedé sin casa. Me quedé con este vestido y salgo de joda, y me quedo ahí. Yo soy de Escobar. Cristina Espíndola

Además, agregó otra de las razones por las que tomó esa decisión:

Me acerqué para que alguien me escuche. Yo me di cuenta al toque de que era mar*ca y entonces no puedo creer que no se acerque. Porque después van todos a la marcha a hacerse los que todos somos compañeros. Cristina Espíndola

En un caso similar, muchos recuerdan a la cantante Marisela, pues acusaron a su equipo de agredir a un reportero hace algunas semanas.

Tal vez te interese: Tras golpiza y amenaza de muerte, el productor Antonio Escobar sale a la calle con guardaespaldas