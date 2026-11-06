Golpean a Mon Laferte en pleno concierto en Las Vegas; le lanzan un celular al rostro y abandona el show VIDEO

Varios artistas han sido testigos y víctimas de momentos incómodos durante sus conciertos. Por ejemplo, Ryan Castro, cuyo show se volvió viral luego de que una persona fuera captada haciendo sus necesidades entre el público.

Ahora, otra cantante latina vivió un momento preocupante durante una de sus presentaciones. Se trata de Mon Laferte, quien fue agredida en pleno concierto, cuando aún se encontraba sobre el escenario.

El momento no tardó en viralizarse y desató una ola de reacciones en redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos los detalles.

¿Qué fue lo que pasó?

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Mon Laferte / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que golpearon a Mon Laferte en su concierto?

Todo ocurrió durante el concierto que Mon Laferte ofreció en Las Vegas, cuando interpretaba ‘Amárrame’, uno de sus temas más exitosos.

En medio de la presentación, una persona del público le lanzó un celular que terminó golpeándola en el rostro, cerca del ojo izquierdo.

De inmediato, la cantante llevó su mano a la zona en la que fue golpeada e interrumpió momentáneamente su actuación para atenderse.

Por ello, Mon Laferte se retiró por unos instantes del escenario, pero posteriormente regresó para continuar con el show.

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¿Qué pasó con la persona responsable de la agresión a Mon Laferte?

En cuanto la cantante recibió el golpe, el público reaccionó con abucheos contra la persona que lanzó el teléfono y pidió que la sacaran del recinto.

Ante la presión de los asistentes, personal de seguridad se acercó a la zona donde se encontraba la responsable, quien fue identificada como una mujer, la cual fue expulsada y la acompañaron a la salida para que abandonara el lugar.

Hasta el momento, no se ha informado si enfrentará alguna sanción adicional o si se presentó una denuncia en su contra.

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Mon Laferte fue golpeada con un celular / Capturas de pantalla

¿Cómo se encuentra Mon Laferte después del golpe?

Tras recibir el golpe en el rostro, Mon Laferte detuvo por un momento su presentación para recibir asistencia.

Sin embargo, después de unos minutos, regresó al escenario y continuó con su concierto, por lo que el espectáculo no tuvo que ser cancelado y el impacto no le provocó heridas graves.

Hasta el momento, Mon Laferte, quien expresó anteriormente que parece problemas con su salud mental, no ha compartido detalles sobre su estado de salud ni ha confirmado si sufrió alguna lesión a consecuencia del golpe, o si tomará alguna acción legal contra la persona responsable. En sus redes sociales únicamente ha publicado información relacionada con sus próximas presentaciones.

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