En 2022 se hizo público un video en que la actriz Mónica Dossetti, quien padece esclerosis múltiple, era maltratada por su hermano José. Al viralizarse la situación, las autoridades acudieron a su domicilio en Tepoztlán para ver lo que estaba pasando, y mientras se realizaba la investigación, a él le giraron una orden de restricción.

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Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas y Redes sociales.

¿Mónica Dossetti volvió al cuidado de su hermano José tras la polémica agresión?

A 4 años de lo sucedido, el actor Ricardo Silva, amigo de la actriz, nos platicó qué ha pasado en este caso:

“Hace poquito me escribió su hermano Pepe y la está cuidando. Me dijo: ‘Tío Richie, estamos en Chipilo (Puebla)’, que es un pueblo que recibió a muchos italianos. Están allá y me puso muy feliz saber que la está cuidando”.

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El actor Ricardo Silva, amigo de la familia, revela el paradero de Mónica. / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas y Redes sociales.

¿Cómo avanza la esclerosis múltiple de Mónica Dossetti y cuál es su estado de salud?

No recibió buenas noticias sobre Mónica, ya que su enfermedad sigue progresando.

“Me dijo que el estado de ella es paulatinamente degenerativo. Y me duele, ya que convivimos mucho, la pasamos muy bien, nos ayudábamos”. Ricardo Silva, amigo de Mónica Dossetti

¿Por qué Ricardo Silva dejó de buscar a Mónica Dossetti tras su enfermedad?

Ricardo justifica el comportamiento de José en el pasado. “Es un buen ser humano (por estarla cuidando). Uno no puede juzgar a alguien por un momento. Se dice que la persona que es cuidadora también tiene un desgaste muy grande, ya que eres como una olla a presión: Vas aguantando y explotas después. Y lo que vimos nosotros fue una ínfima situación, algo que puede suceder, pero no es que se dé continuamente”.

“Yo tuve la última conexión con ella hace ya varios años, cuando le dije que insistiera en Televisa, por la famosa exclusividad o la ayuda que le daban. Hace 2 años intenté acercarme, pero después ya no lo hice, porque siento que también tienes que estar preparado, porque es algo muy fuerte ver a una persona bien, rozagante, al 100%, y luego verla en una situación disminuida”.

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El video en el que su hermano la maltrata se viralizó en redes y medios de comunicación. / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas y Redes sociales.

¿Cuándo visitará Ricardo a la actriz de Chipilo y en qué proyecto participa actualmente?

Intentará ir a verla pronto. “Como que eso te toca el corazón y te afecta de alguna manera. Voy a hacer el próximo año el intento de ir a visitarla a Chipilo”.

Finalmente, Ricardo nos contó sobre su proyecto actual, El exorcista. “Hago 2 personajes: Un doctor que, a través de la hipnosis, descubre lo que hay en la niña protagonista, y después a un cardenal”. Y sobre su carrera dijo: “Llegué a México hace 39 años para hacer comerciales de cereales y después empecé a trabajar en las producciones de Emilio Larrosa. Fue una época gloriosa de las telenovelas”.

¿Qué dijo el hermano de Mónica Dossetti tras ser señalado por agredirla en 2022?

El hermano de Mónica Dossetti dijo: “No me puedo acercar a mi hermana, y me duele que la gente crea que alejándome de ella la están ayudando; al contrario, le están dando en la torre, porque yo era su mejor ayuda, su economía y su sustento. Mi mamá no la puede cuidar, tiene 80 años, padece del corazón, usa bastón y oxígeno”.

“Vivió 4 meses conmigo, pero hace 14 años que está enferma de esclerosis múltiple. El plan de llevarla conmigo fue que estuvieran mejor ella y mi madre, porque están en la misma situación. Todo el dinero que se usa para mi hermana Mónica sale de mis otras hermanas y de mí. Ahorita ella tiene su cuenta vacía. Soy el único hombre en la casa, crecí entre mujeres, soy la persona que más podía ayudarla”.

“No soy una persona violenta, la gente que me conoce lo sabe. Los invito a que lean acerca de las circunstancias que vive un cuidador de enfermos. Me rebasaron los problemas, los insultos que a veces hacen los enfermos, que en sus condiciones odian al mundo. A las 2 horas le pedí perdón y lloramos. Somos hermanos y nos queremos. Sé que no tengo justificación, pero José Cabello, quien publicó el video, me ofreció tomar Rivotril. No sé si me puse así por eso”. Hermano de Mónica Dossetti

¿Quién es Mónica Dossetti y en qué telenovelas participó?

Nació el 10 de julio de 1966, en el estado de Tlaxcala.

Inició su carrera en 1992, en la telenovela El abuelo y yo, donde dio vida a “Mirna”.

Alcanzó la fama a mediados de los años 90, cuando fue parte de proyectos como: Volver a empezar, El premio mayor (foto) y Salud, dinero y amor. En las últimas dos interpretó a la aristócrata “Karla Greta Reyes Retana”.

Participó en más de 25 telenovelas, tales como: Soñadoras (1998), Serafín (1999), Carita de ángel (2000), Las vías del amor (2002-2003) y La verdad oculta (2006), que fue su última telenovela.

Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas y Redes sociales.

¿Qué es la esclerosis múltiple y cómo afecta al cerebro y al sistema nervioso?

La esclerosis múltiple, mismo padecimiento que sufre Christina Applegate, es una enfermedad autoinmunitaria crónica del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal), en la que el sistema inmunitario ataca por error la mielina, la capa protectora de las fibras nerviosas. Este daño interrumpe o retrasa las señales nerviosas y suele diagnosticarse entre los 20 y los 40 años, con mayor frecuencia en mujeres.

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