Tras los rumores de un supuesto romance con Renata Notni, el actor Alejandro Speitzer enciende las alarmas al compartir una foto en la que se le ve completamente golpeado. ¿Fue víctima de otro robo? Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Lee: Alejandro Speitzer presume tremenda FOTO en un sauna y enciende las redes, ¡vaya que creció!: “Papacito”

Alejandro Speitzer encendió las alarmas en redes sociales / Mezcalent

Alejandro Speitzer reaparece con el rostro golpeado

Hace unas horas, Alejandro Speitzer, quien en su momento también fue relacionado con Kenia Os, subió una selfie a Instagram que dio mucho de qué hablar. Y es que aparecía con el rostro golpeado y ensangrentado. El post fue acompañado con el siguiente mensaje:

“Chale”. Alejandro Speitzer

A falta de detalles, los fans empezaron a hacer preguntas y a especular sobre lo que habría pasado. Incluso se llegó a teorizar que el joven podría haber sido víctima de algún asalto o de un ataque directo.

Los menos fatalistas pusieron sobre la mesa la posibilidad de que realmente sea el maquillaje para algún personaje. Y es que, en los últimos años, el actor ha participado en proyectos que tienen acción de por medio. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Qué buena caracterización, hermano”

“¿Qué te pasó, amor?”

“Espero que sea un personaje y que no sea verdad”

“Mi amor ahorita llego para curarte”

“Dime que está bien”

“¿Todo bien”

No te pierdas: Alejandro Speitzer rompe el silencio sobre los rumores de romance con Kenia Os, ¿se dan una oportunidad?

¿Alejandro Speitzer fue víctima de una agresión?

Todo parece indicar que la fotografía sí mostraría un maquillaje artístico y Alex Speitzer realmente no fue agredido ni nada por el estilo. Y es que algunos de sus colegas aseguraron que sí era una caracterización.

Aunado a esto, el actor subió un pequeño video a sus historias de Instagram en el que se le puede ver completamente bien.

Último post en redes sociales de Alejandro Speitzer / Redes sociales

Alejandro Speitzer y el robo que sufrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Aunque afortunadamente no fue agredido, Alejandro Speitzer sí fue víctima de la delincuencia hace algunos meses. A finales de agosto, denunció que dos de sus maletas, las cuales contaban con candados, fueron saqueadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Según comentó, se robaron varios objetos. Si bien señaló que ya había reportado el hecho ante las autoridades, quiso exponer su historia para ver si podía dar con “los amantes de lo ajeno”.

“Estoy llegando de viaje y con la sorpresa de que me saquearon toda la maleta. No me robaron, me saquearon. Dos maletas, las rompieron, se robaron muchas cosas. Las maletas tenían candado y lo rompieron”, indicó.

Y agregó: “Yo ya estoy dándole seguimiento, metí mi solicitud y demás, pero como soy bien necio voy a echarle ganas y vamos a trackear para encontrar la manera de dar con esos amantes de lo ajeno”.

Mira: Alejandro Speitzer enciende las alarmas al aparecer enfermo y afónico en el aeropuerto: “no puedo hablar”