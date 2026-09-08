Alejandro Speitzer y Renata Notni publican FOTO juntos y desatan los rumores, ¿estrenan romance?

A Alejandro Speitzer constantemente lo relacionan con distintos romances dentro del mundo del espectáculo. Hace unos meses, fue Kenia Os quien estuvo en el ojo de las especulaciones junto al actor.

Ahora, otra famosa se ha convertido en protagonista de los rumores de un supuesto romance con Alejandro, y todo habría comenzado por una foto que el propio actor compartió en redes sociales.

Se trata de Renata Notni, quien recientemente también ha estado en el centro de la conversación tras el fin de su relación con Diego Boneta. ¿Será que esa historia ya quedó en el pasado y ahora la actriz y Alejandro Speitzer se están dando una oportunidad en el amor?

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Renata Notni / IG: @rennotni

Alejandro Speitzer publica foto con Renata Notni y desata rumores de romance

El actor compartió un carrusel de fotos en Instagram, donde mostró algunos momentos de su experiencia en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Entre las imágenes llamó especialmente la atención una en la que aparece junto a Renata Notni.

Alejandro no acompañó la foto con ningún mensaje romántico dirigido a la actriz. De hecho, en la descripción de la publicación señaló que disfrutó del evento rodeado de amigos.

Sin embargo, la foto de ambos no pasó desapercibida entre sus seguidores y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre un supuesto romance entre los actores.

“Monza fue días con amigos y la emoción del Gran Premio. Una semana para disfrutar y celebrar la maestría en todas sus formas.” Alejandro Speitzer

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¿Renata Notni y Alejandro Speitzer tienen un romance?

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación sentimental entre ellos.

Sin embargo, los comentarios que surgieron a raíz de la foto compartida por Alejandro no tardaron en alimentar los rumores. Sus seguidores comenzaron a señalar que ambos se ven muy bien juntos e incluso aseguraron que podrían estar saliendo.

Además, algunos internautas mostraron su apoyo a una posible relación entre los actores y aseguraron que harían una bonita pareja.



“Siento que el Alex anda saliendo con Renata. Hacen super bonita pareja sere mega FAN DE SU RELACION”

“Renata y Alejandro harian linda pareja”

“Excelente pareja hacen”

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Alejandro Speitzer y Renata Notni / Instagram

¿Qué pasó entre Renata Notni y Diego Boneta?

Renata Notni y Diego Boneta pusieron fin a su relación a principios de 2026, después de casi cinco años de noviazgo.

De acuerdo con Diego, la separación fue una decisión mutua y no estuvo relacionada con algún conflicto. Aseguró que después de cinco años juntos, entendieron que su relación había llegado al final de su ciclo y destacó que entre ellos todavía existía cariño y respeto.

Por su parte, Renata Notni también habló sobre la ruptura y aseguró que tuvieron una relación muy bonita y que terminaron de la misma manera.

Tiempo después de su separación, se especulaba una reconciliación entre Diego Boneta y Renata Notni luego de que fueran vistos en el partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026.

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