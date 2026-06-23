¿Diego Boneta arrepentido de terminar con Renata Notni? Tras recuento entre ellos, dice: “No es fácil”

El actor mexicano Diego Boneta y Renata Notni pusieron fin a su relación luego de varios rumores. Recientemente, el actor terminó siendo cuestionado sobre este nuevo capítulo y dejó entrever... ¿una posible reconciliación?

Diego Boneta y Renata Notni pusieron fin a su relación. / Redes sociales

¿Cuándo se confirmó la ruptura de Diego Boneta y Renata Notni?

Luego de varias semanas de rumores y especulaciones sobre una posible separación, fue hasta inicios de abril cuando Diego Boneta decidió revelar que él y Renata Notni; ya no estaban juntos como pareja.

El actor abordó el tema durante una entrevista al programa Despierta América, donde habló abiertamente sobre los cambios que enfrenta en su vida personal, uno de ellos, su relación con Reneta, a lo que él respondió:

“ Todo bien. Mira, creo que ya después de cinco años hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo ”, dijo Renata.

Además, agradeció las experiencias y lo vivido, asegurando que el respeto y el cariño continúan:

La verdad es que Renata es una mujer increíble, hay muchísimo cariño, muchísimo respeto mutuo, fue una decisión mutua. Y cada quien quiere lo mejor para la otra persona. Hay veces que las cosas funcionan, y hay veces donde no y está bien. Diego Boneta

Tras la noticia, seguidores de los dos artistas, así como los conductores del programa, lamentaron la noticia, pues era considerada una de las parejas más fuertes del medio.

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Diego Boneta y Renata Notni se separaron en abril / Redes sociales y canva

¿Diego Boneta se arrepiente de haber terminado con Renata Notni?

Durante un reciente encuentro con los medios, Diego Boneta fue abordado sobre sus nuevos proyectos, así como la ruptura que tuvo junto a Renata Notni.

Aunque durante semanas ambos actores mantuvieron absoluto silencio sobre su separación, Boneta decidió responder a los cuestionamientos:

Soy un ser humano, claro que cualquier ruptura no es fácil. Pero me siento muy tranquilo, con mucha paz de que fue la decisión correcta. Diego Boneta

Lejos de buscar una posible reconciliación, Diego Boneta está seguro de haber tomado la mejor decisión, y aunque existan rumores de una posible reconciliación, la verdad parece estar más alejada.

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¿Por qué hubieron rumores de reconciliación entre Diego Boneta y Renata Notni?

Renata Notni y Diego Boneta fueron considerados una de las parejas más populares del mundo del espectáculo. Luego de su “truene”, ambos fueron vistos en el Estadio Ciudad de México para la gran inauguración del Mundial 2026.

Aunque la coincidencia despertó especulaciones entre sus seguidores, no se trató de un reencuentro personal. Los actores asistieron por separado y disfrutaron de la experiencia acompañados de sus respectivos círculos de amigos.

Ya durante el encuentro entre México y Sudáfrica, Notni apareció en un palco junto a Luis Gerardo Méndez y Erik Hayser. Fue precisamente este último quien publicó una fotografía grupal en la que también figuraba Diego Boneta.

Las especulaciones sobre una presunta reconciliación fueron fruto de este acercamiento y no de alguna declaración hecha por ambos.

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