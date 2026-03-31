Renata Notni: ¿Indirecta o despedida? Reaparece con misterioso mensaje tras supuesta ruptura con Diego Boneta

El escándalo está en boca de todos, pero la certeza aún no llega. En medio de reportes sobre una presunta ruptura entre Renata Notni y Diego Boneta, la actriz reapareció en redes sociales con una publicación que muchos interpretan como una indirecta.

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Supuesta pelea entre Renata Notni y Diego Boneta / Redes sociales

¿Renata Notni lanzó una indirecta tras los rumores de ruptura con Diego Boneta?

Luego de que comenzaran a circular versiones sobre una presunta separación entre Renata Notni y Diego Boneta, la actriz reapareció en redes sociales con una historia que no pasó desapercibida. Lejos de mostrarse afectada o emitir algún posicionamiento, Renata compartió una imagen desde Los Ángeles, California, acompañada de un mensaje breve que proyectaba tranquilidad.

Aunque el contenido fue aparentemente neutral, para muchos usuarios el contexto lo cambió todo. La publicación llegó a pocas horas de que se reportara el supuesto truene, lo que llevó a interpretar el posteo como una indirecta elegante o incluso como una forma de marcar distancia sin necesidad de palabras.

Hasta el momento, la actriz no ha aclarado si la publicación está relacionada con los rumores, manteniendo el misterio intacto.

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¿Por qué se dice que Diego Boneta y Renata Notni habrían terminado?

Las versiones sobre un posible fin en la relación de Diego Boneta y Renata Notni no surgieron de la nada. Desde hace meses, trascendió que la pareja atravesaba una etapa complicada, en parte debido a sus agendas, viajes constantes y compromisos profesionales en distintos países.

De acuerdo con lo publicado por la revista Quién, ambos actores presuntamente habrían decidido cerrar su ciclo como pareja tras varios años juntos, optando por un acuerdo maduro y sin conflicto público. La información sugiere que la decisión se habría tomado de manera conjunta, priorizando el respeto mutuo.

Sin embargo, el hecho de que no exista un anuncio oficial, sumado a que aún conservan fotografías juntos en redes sociales, ha llevado a que toda la información se maneje en calidad de rumor.

A esto se suma que, apenas en meses recientes, Diego Boneta habló públicamente de la buena etapa que vivían como pareja, lo que ha generado aún más dudas entre el público.

¿Qué dijo Diego Boneta sobre su relación antes de los rumores?

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que, en enero pasado, Diego Boneta sorprendió al revelar que él y Renata Notni ya vivían juntos, confirmando que su relación atravesaba un momento estable.

En ese momento, el actor declaró: “Vamos a casa, como dije, y feliz de estar en casa con Ren que ya llevamos unos años juntos”.

Estas palabras hoy contrastan con los reportes que señalan un posible truene. No obstante, hasta ahora, Diego Boneta no ha emitido ninguna declaración respecto a los rumores, lo que ha alimentado aún más las especulaciones.

Diego Boneta de vacaciones / Instagram: @diego

¿Cómo comenzó la relación entre Renata Notni y Diego Boneta?

La historia entre Renata Notni y Diego Boneta comenzó a tomar fuerza en 2020, cuando fueron vistos juntos en distintos viajes y eventos. Aunque al inicio mantuvieron discreción, con el paso del tiempo sus apariciones públicas y publicaciones en redes confirmaron el noviazgo.

Durante su relación, optaron por llevar un perfil relativamente bajo, compartiendo solo algunos momentos personales, como viajes y celebraciones especiales. En una de esas ocasiones, Renata resumió una escapada con la frase:

“Los mejores días de todos”. Renata Notni

A pesar de la distancia que en ocasiones marcaban sus proyectos profesionales, ambos parecían haber encontrado equilibrio, lo que convirtió a la pareja en una de las más sólidas para el público.