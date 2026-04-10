Diego Boneta confirma ruptura de Renata Notni tras rumores; revela los detalles: ¿Eiza la tercera en discordia?

El actor mexicano Diego Boneta y Renata Notni oficialmente terminaron su relación. Luego de que una serie de rumores surgieran en redes sociales, este viernes se confirmó la noticia. El intérprete reveló detalles. ¿Qué pasó entre ambos?

¿Cómo comenzaron los rumores de ruptura entre Diego Boneta y Renata Notni?

Los rumores de una ruptura entre Diego Boneta y Renata Notni comenzaron a crecer luego de que la revista Quién difundiera un informe al respecto. A partir de ese momento, el tema se volvió tendencia en redes sociales, dando pie a diversas teorías sobre lo que habría sucedido entre ambos.

La relación, que llevaba cerca de cinco años, se caracterizó por la discreción de ambos, quienes no mostraban muchos detalles de su relación, aunque en ocasiones compartían momentos significativos con sus seguidores.

Tras la publicación, surgieron múltiples versiones sobre las razones de una eventual separación. No obstante, fue hasta hoy que se confirmó la información.

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Renata Notni y Diego Boneta / Instagram: @diego

¿Qué dijo Diego Boneta sobre su ruptura de Renata Notni?

Diego Boneta puso fin a los rumores que incluían a Renata Notni, su entonces pareja. La declaración se dio en una entrevista exclusiva para el programa Despierta américa, donde el protagonista de Luis Miguel, la serie habló sobre esta nueva etapa en su vida personal.

Durante el encuentro con el reportero del matutino el actor fue cuestionado sobre tales rumores, a lo que respondió: “ Todo bien. Mira, creo que ya después de cinco años hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo ”.

La verdad es que Renata es una mujer increíble, hay muchísimo cariño, muchísimo respeto mutuo, fue una decisión mutua. Y cada quien quiere lo mejor para la otra persona. Hay veces que las cosas funcionan, y hay veces donde no y está bien. Diego Boneta

En comentarios los fans y seguidores de ambos artistas, así como los conductores del programa, lamentaron la noticia.

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¿Renata Notni habló sobre su ruptura de Diego Boneta?

Por su lado, Renata Notni, tras los primeros rumores, volvió a aparecer en redes sociales, aunque optó por una postura muy diferente. La actriz publicó una fotografía desde Los Ángeles, California.

Si bien la imagen no contenía un mensaje explícito, muchos entendieron el mensaje como una forma de “borrón y cuenta nueva” o una forma de reencontrarse.

La imagen llevó a muchos a interpretarla como una indirecta sutil o una forma de tomar distancia sin abordar el tema de manera directa. Hasta el momento, Notni no ha hecho referencias a esta reciente declaración de Boneta.

Al momento, no hay más respuesta a las especulaciones sobre una tercera en discordia en la relación. Cabe señalar que llamó mucho la atención la actitud de Eiza con Diego en el concierto de Bad Bunny.

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