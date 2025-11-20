¿Renata Notni terminó su noviazgo con Diego Boneta? Aparece entre lágrimas en redes y desata caos

Renata Notni preocupó a sus seguidores al aparecer en un video de su cuenta de TikTok entre lágrimas, frente a la cámara, anunciando que tenía un mensaje muy importante que quería compartir con ellos. Esto encendió de inmediato las alarmas entre sus seguidores, ya que Renata Notni acompañó su video con la canción “La Perla” de Rosalía, que se ha vuelto viral en redes y se ha popularizado como trend para expresar decepciones amorosas e indirectas a exnovios. ¿Es el fin de su romance?

Mira:Renata Notni aclara planes con Diego Boneta y pide que no la presionen con boda: “No hay prisa”

Renata Notni reaparece en redes con lágrimas en los ojos ¿rompió con Diego Boneta? / Redes sociales

¿Renata Notni terminó con Diego Boneta?

Renata Notni se unió al trend viral con lágrimas reales, pero dejó claro que no tiene nada que ver con Diego Boneta, ni con un corazón roto. ¡Su relación está intacta!

Al contrario, su corazón está perfecto y, hasta donde se sabe, su relación con el protagonista de “Luis Miguel” la serie sigue estable . Aun así, la actriz sí reveló el verdadero motivo por el que terminó llorando frente a la cámara.

El causante de sus lágrimas no fue el amor, sino ¡una simple cebolla! Minutos después, la actriz mostró en cámara el pedazo que estaba cortando, explicando que esa fue la verdadera responsable de hacerla llorar, como suele pasar cuando su fuerte aroma irrita los ojos: “Odio cortar la cebolla”, escribió Renata en su video.

Renata Notni reaparece en redes con lágrimas en los ojos ¿rompió con Diego Boneta? / Redes sociales

En redes sociales, muchos seguidores reaccionaron aliviados al descubrir que la razón de sus lágrimas no tenía nada que ver con Diego Boneta. Una de ellos comentó: “Ya estaba lista para funar a Dieguito. Eres tremenda”.Otra usuaria también bromeó con el susto que se llevó: “Actriz tenías que ser, me engañaste y me asustaste”.

Mira: Se revela la razón de la discusión entre Diego Boneta y Renata Notni ¿terminan su relación?

¿Cuánto llevan Renata Notni y Diego Boneta de novios?

Renata Notni y Diego Boneta llevan 4 años de novios y se conocieron en 2020, tras un encuentro gracias a amigos en común. Los primeros rumores surgieron en febrero de 2021, cuando Diego le envió flores por San Valentín y coincidieron en Punta Mita. Para septiembre de ese mismo año, oficializaron su relación con románticas fotos desde Grecia, y en diciembre celebraron su primer aniversario con mensajes llenos de cariño en redes sociales.

Desde entonces, la pareja ha compartido viajes a destinos como Turquía, Italia, Nueva York y Disneyland, mostrando una relación sólida y divertida. Aunque en 2024 se hablaron de supuestas crisis por un video en el que parecían discutir, ambos aclararon que solo se trató de un desacuerdos y afirmaron que están felices juntos.

Renata ha comentado que no siente presión por casarse o tener hijos pronto, mientras que Diego coincide en que disfrutan el presente “un día a la vez”. En mayo de 2025 celebraron cuatro años de relación, describiéndola como “una plantita que hay que regar todos los días”. Actualmente, siguen unidos, compartiendo momentos románticos y viajes, sin prisa por formalizar, pero con planes de futuro cuando ambos se sientan listos.

Mira: Renata Notni anuncia importante noticia e impacta a sus seguidores ¿bebé en camino?