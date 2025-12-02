¿Renata Notni se casa con Diego Boneta? ¡Su romántica publicación confunde a todos! FOTOS
Diego Boneta y Renata Notni celebran un momento entrañable en su relación, ¿de que se trata? Esta fue la publicación que hicieron que desató rumores.
Diego Boneta y Renata Notni encendieron las redes con románticas imágenes de una cena a la luz de las velas, frente al mar en la costa del Pacífico mexicano, Jalisco. ¿Llegó por fin el momento que todos esperaban? ¿Le dio él el anillo? A pesar de que la pareja, con cuatro años de relación, ha insistido en que no tienen prisa por casarse ni por convertirse en padres, podrían estar reconsiderando su decisión. ¿Acaso las románticas fotos en Instagram son una pista de lo que se viene?
¿Diego Boneta le pidió matrimonio a Renata Notni en la playa?
Sin duda, Diego Boneta y Renata Notni viven un momento muy romántico como pareja. Ambos se encuentran en una playa paradisíaca de Jalisco y, a juzgar por sus imágenes, parece una luna de miel.
La cena demuestra que el amor está en el aire. Incluso algunos internautas pensaron que finalmente había compromiso… pero no fue así.
Diego Boneta y Renata Notni están celebrando, pero no un compromiso: se trata del cumpleaños número 35 de Diego, que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre frente al mar. La velada incluyó una cena romántica de ensueño, organizada por Renata, quien agradeció al hotel Four Seasons Tamarindo por ayudarla a crear “el mejor cumple”.
Así consintió Renata Notni a su novio Diego Boneta en su cumpleaños 35
Renata Notni mostró a sus seguidores cómo celebró a lo grande a Diego Boneta. La pareja se escapó a un paradisíaco destino de playa en la costa de Jalisco, donde Renata preparó cada detalle para sorprender al cumpleañero con una cena inolvidable. Las imágenes muestran a la pareja disfrutando juntos.
En las fotos, Diego recibe su pastel con una bengala, se abrazan y brindan bajo el cielo estrellado, momentos que han derretido a sus fans en redes social
“Birthday boy Diego. Te amoooo .Gracias por ayudarme a organizar el mejor cumple”, expresó Renata Notni en su Instagram.
¿Cuánto llevan Renata Notni y Diego Boneta de novios?
Renata Notni y Diego Boneta llevan 4 años de novios y se conocieron en 2020, tras un encuentro gracias a amigos en común. Los primeros rumores surgieron en febrero de 2021, cuando Diego le envió flores por San Valentín y coincidieron en Punta Mita. Para septiembre de ese mismo año, oficializaron su relación con románticas fotos desde Grecia, y en diciembre celebraron su primer aniversario con mensajes llenos de cariño en redes sociales.
Desde entonces, la pareja ha compartido viajes a destinos como Turquía, Italia, Nueva York y Disneyland, mostrando una relación sólida y divertida. Aunque en 2024 se hablaron de supuestas crisis por un video en el que parecían discutir, ambos aclararon que solo se trató de un desacuerdos y afirmaron que están felices juntos.
Renata ha comentado que no siente presión por casarse o tener hijos pronto, mientras que Diego coincide en que disfrutan el presente “un día a la vez”. En mayo de 2025 celebraron cuatro años de relación, describiéndola como “una plantita que hay que regar todos los días”.
Actualmente, siguen unidos, compartiendo momentos románticos y viajes, sin prisa por formalizar, pero con planes de futuro cuando ambos se sientan listos.
