Renata Notni y Diego Boneta derriten las redes al recrear escena de ‘La sombra del amor’

Mientras algunas parejas de famosos anuncian sus rupturas, otras siguen robándose el corazón del público. Este es el caso de Renata Notni y Diego Boneta, quienes, tras tres años de relación, continúan sorprendiendo a sus fans con su romance. Recientemente, la pareja compartió en redes sociales un post lleno de amor que hizo suspirar a todos.

Diego y Renata recrearon la icónica escena de la película ‘Ghost’ (1990), conocida en español como ‘La sombra del amor'—, donde Sam (Patrick Swayze) y Molly (Demi Moore) tornean barro con sus manos entrelazadas, mientras suena la inolvidable ‘Unchained melody’ de The Righteous Brothers. Esa escena quedó en la memoria de muchos fans de esta película.

Ghost: la sombra del amor / IMDB

Renata Notni y Diego Boneta moldean pieza de barro como en ‘La sombra del amor’

En las imágenes, la pareja aparece moldeando una pieza de barro, imitando a los protagonistas de la película. Lo que más conmovió a sus seguidores fue la complicidad entre ellos: Renata intenta mantenerse seria, pero Diego, con un gesto cariñoso, la hace reír en varias ocasiones. En el video se capta la ternura y cariño que se tienen.

Renata Notni y Diego Boneta recrean escena de Ghost (La sombra del amor). / Instagram: @rennotni

“Por suerte ninguno de los dos se dedica a hacer cerámica (unchained melody de fondo)”, bromeó Renata al publicar el video y las fotos en las que aparece junto a Diego, quien le respondió con ternura: “Best date night (mejor noche de cita), amor”.

Fans reaccionan a post Diego Boneta y a Renata Notni

Los fans no tardaron en reaccionar con emoción:

Renata Notni moldea barro / Instagram: @rennotni

“Diego y Renata, sus fotos me transportan a la icónica escena de ‘Ghost’, donde el amor y la conexión trascienden todo. La manera en que capturan la esencia de esos momentos me recuerda a la escena de ‘Demi Moore’ y Patrick Swayze, llena de magia y sentimiento. ¡Sus imágenes tienen un poder especial que toca el corazón!”, “Ya cásense”, “Son tan lindos”, “La pareja que me hace creer en el amor”, “Qué hermosos están”.

