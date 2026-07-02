Renata Notni rompe el silencio sobre Diego Boneta; revela si hubo reencuentro en el Mundial 2026|VIDEO

Después de que Renata Notni y Diego Boneta fueron captados en el partido de México vs. Ecuador, la actriz se sinceró y reveló si hubo un reencuentro con su expareja en las instalaciones del Estadio Ciudad de México. ¿No descarta una reconciliación? Te contamos.

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Renata Notni se sincera sobre su ruptura con Diego Boneta. / IG: @rennotni

¿Por qué terminaron Renata Notni y Diego Boneta?

Diego Boneta confirmó su ruptura con Renata Notni a principios de 2026 tras diversos rumores que comenzaron a raíz de la publicación de un informe de la revista Quién. De acuerdo con el protagonista de Luis Miguel: La serie, su historia llegó al final tras decisión de ambos.

“La verdad es que Renata es una mujer increíble, hay muchísimo cariño, muchísimo respeto mutuo, fue una decisión mutua. Hay veces que las cosas funcionan, y hay veces donde no, y está bien”, explicó para Despierta América.

Aunque en un principio Renata Notni se mantuvo reservada sobre la situación, surgieron especulaciones sobre supuesta violencia; sin embargo, semanas después, aclaró las razones de su ruptura. “Lo único que les puedo decir es que en nuestra relación no hubo violencia; al contrario, fue una relación muy bonita”.

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Diego Boneta y Renata Notni terminaron su relación tras años juntos. / Redes sociales

¿Cómo fueron captados Diego Boneta y Renata Haro en pleno Mundial 2026?

Luego de que ambos aclararon las razones de su ruptura, Renata Notni y Diego Boneta fueron captados en la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México. A través de sus historias, ambos compartieron diversas fotos en las que se les vio disfrutar del evento deportivo.

Aunque en ninguna de las imágenes dejaron al descubierto alguna cercanía, sus seguidores no descartaron la posibilidad de un posible “recalentado”. Además, las especulaciones aumentaron cuando fueron vistos nuevamente en el partido de México vs. Ecuador.

Una vez más, la actriz de melodramas se dejó ver disfrutando del juego al igual que Diego Boneta; por su parte, Notni apreció junto a algunas amigas celebrando las anotaciones de México, mientras que el actor posó junto a su hermana con motivo de su cumpleaños.

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Renata Notni y Diego Boneta en redes durante en Mundial 2026. / Redes sociales

¿Renata Notni confirma reconciliación con Diego Boneta tras coincidir en el partido México vs. Ecuador?

Ante las especulaciones de un posible reencuentro, Renata Notni fue captada en el aeropuerto, donde se sinceró sobre un posible “recalentado” con Diego Boneta. De acuerdo con la actriz, se trata de un capítulo cerrado y no hubo ningún reencuentro en la Ciudad de México.

“Para mí, el pasado es pasado y se queda en el pasado. Quedamos muy bien, pero yo, la verdad, cuando cierro un libro, le doy vuelta a la página y ya no pongo energía en la página anterior”. Renata Notni

De acuerdo con la intérprete, aunque el proceso de sanación es complicado y lleva tiempo; actualmente Renata Notni asegura que se encuentra “enfocada en el futuro, el pasado es pasado”.

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