Mon Laferte reacciona al ataque que sufrió en concierto y lanza contundente mensaje: “se acaba la gira”

Hace algunas semanas Mon Laferte reveló que estaba pasado un momento muy difícil debido a la muerte de su gato Eulalio, de 12 años, ahora, la cantante chilenomexicana ha tomado sus redes pero para pronunciarse sobre el ataque que sufrió en su último concierto, ¿qué dijo al respecto? Aquí te lo contamos.

Mon Laferte / Instagram

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¿Qué le pasó a Mon Laferte en su concierto en Las Vegas?

En las últimas horas se empezó a viralizar un video de Mon Laferte en su último concierto en Las Vegas, pero no por su espectacular show o por su impresionante interpretación, sino porque desafortunadamente fue agredida por una fan.

Mientras Laferte se encuentraba cantando, de la nada se observa como un celular sale volando desde el público, golpeando directamente el rostro de la intérprete, muy cerca del ojo izquierdo. Debido a la impresión, la cantante se llevó las manos al rostro, y ante la sorpresa de bailarines y asistentes, caminó hacía el interior del escenario en donde fue recibida por parte de su equipo.

Afortunadamente minutos después de salir del escenario Mon Laferte regresó para continuar con el show.

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Mon Laferte fue golpeada con un celular / Capturas de pantalla

¿Qué pasó con la agresora de Mon Laferte en concierto de Las Vegas?

Luego de que la cantante saliera del escenario, los asistentes al concierto empezaron a abuchear a la responsable de lastimar a Mon Laferte. Minutos después, el equipo de seguridad del recinto escoltó a la mujer fuera del Pearl Concert Theater, ante las miradas de todos los presentes.

Como era de esperarse, en redes sociales los internautas reprobaron el actuar de la joven, asegurando que este tipo de acciones es una verdadera falta de respeto para los artistas:



“¿Quién gasta en un boleto para ir a aventar un celular? Pin** gente enferma.”

“Pin** gente debería de ser vetada de por vida de los conciertos”

“Que la demanden y saquen su foto por todos lados”

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Mon Laferte accidente Las Vegas / Instagram

¿Qué dijo Mon Laferte sobre la agresión que sufrió en su concierto en Las Vegas?

Inmediatamente después del ataque Mon Laferte se veía verdaderamente descompuesta, no obstante, no hizo más comentarios al respecto durante la noche, aunque algunas horas después compartió un muy breve comunicado en sus redes pidiendo que no volvieran a aventar nunca nada al escenario, y asegurando que se encontraba bien después del accidente:

“Estoy bien. La chica no lo hizo con mala intención, pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más. ¡Mañana y pasado nos vemos en el Kia Forum en Los Ángeles! Y se acaba la gira por USA. Los amo”. Mon Laferte

Mon Laferte no es la única artista que ha tenido problemas con los objetos que los fanáticos avientan durante los conciertos, pues hace unas semanas, Yuridia también fue agredida en pleno concierto. Sin duda una costumbre que tiene que ser erradicada por completo.