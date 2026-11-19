A pocos días de que circulara la información de que un reportero de TUDN tendría cáncer terminal, se registró un caso de violencia contra una reportera.

Esta vez, la reportera, Kariana Colmenero y su camarógrafo, colaboradores del programa ‘De pisa y corre’, fueron víctimas de intimidación y amedrentados mientras realizaban la cobertura de una denuncia ciudadana.

¿Qué ocurrió con los integrantes del equipo y cómo se encuentran? Te contamos.

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Agreden a la reportera Kariana Colmenero / IG: karianacn

¿Cómo agredieron a Kariana Colmenero y al camarógrafo de ‘De pisa y corre’?

Kariana Colmenero y su camarógrafo se encontraban realizando la cobertura de una denuncia ciudadana sobre un camión que obstruía la salida de los autos de los vecinos en una calle.

Mientras la reportera entrevistaba a una de las personas afectadas, llegaron los propietarios del camión para reclamar que estuvieran grabando. En medio de la discusión, comenzaron a jalonear a Kariana, quien se resistió a la agresión y pidió que la dejaran continuar con su trabajo.

Sin embargo, la situación se tornó más violenta cuando los señalados exigieron que dejaran de grabar y aumentaron las agresiones físicas contra los colaboradores y terminaron de tajo el enlace en vivo. De esta manera, lo que comenzó como la cobertura periodística, terminó convirtiéndose en un episodio de intimidación y violencia.

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En pleno en vivo intimidan a reportera y camarografo en el noticiero de Paola Rojas #AlAire https://t.co/pnv6hZH6Ab — ภคtคlเค ร๏รค ஐ (@ndjsz) November 19, 2026

¿Por qué atacaron a la reportera y a su compañero durante una cobertura?

La agresión ocurrió cuando Kariana Colmenero y su camarógrafo entrevistaban a la persona afectada por el microbús que presuntamente obstruía la salida de su domicilio.

En ese momento, el supuesto conductor del camión y quien aparentemente sería su esposa se acercaron y se mostraron a la defensiva, pues consideraban que estaban siendo exhibidos durante la cobertura.

Ambos comenzaron a reclamar y buscaron exponer su propia versión de lo que estaba ocurriendo; sin embargo, la situación se salió de control cuando reaccionaron de manera violenta y comenzaron a jalonear a los colaboradores.

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Agreden a la reportera Kariana Colmenero / Captura de pantalla

¿Qué dijo la reportera Kariana Colmenero sobre la agresión?

Después de la agresión, Kariana y el camarógrafo, Jonathan, regresaron al foro con Paola Rojas y platicaron cómo habían vivido esos momentos de angustia.

Kariana contó que a ella la jalonearon y le quitaron su celular, mientras que a Jonathan sí lo habían golpeado, pero no de gravedad, y que no había pasado a más.

Sin embargo, la reportera contó que se sintieron vulnerables, pues estaban en una zona insegura de la ciudad y que salieron muchas personas con actitud agresiva, y que pidieron ayuda pero no acudieron a su llamado.

“Estamos bien, fue un momento muy difícil porque salieron muchas personas. A mí me jalonearon, a mi compañero lo golpearon, me quitaron el celular (...) Tienes mucho miedo, estás en una zona muy marginada; pedimos ayuda y no llegaron.” Kariana Colmenero

No es el primer caso de agresión que se ha reportado, pues recientemente un reportero del matutino ‘Desayuno americano’ también fue amedrentado.

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