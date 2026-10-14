Filtran VIDEO de galán mexicano de telenovelas presuntamente golpeando a su actual pareja: ¡Está irreconocible!

Una nueva polémica azota a un actor mexicano, reconocido como un galán de telenovelas, vuelve a la conversación tras viralizarse un VIDEO en el que presuntamente está agrediendo físicamente a su actual pareja. Esto se suma a la acusación de presunto intento de feminicidio de hace algunos años. ¿De quién se trata?

Actor mexicano de telenovelas acusado de agredir físicamente a su actual pareja / Canva

¿Quién es el actor mexicano de telenovelas que presuntamente agredió a su pareja?

Se trata de José Luis Reséndez, quien tuviera un presunto problema con las drogas, también recordado por su participación en telenovelas como Destilando amor y La madrastra, quien presuntamente golpeó a su pareja actual.

Este tipo de acusaciones no son ajenas al pasado del intérprete mexicano, pues Reséndez fue señalado por la también actriz mexicana, Vanessa Arias, de un supuesto intento de feminicidio.

La reciente polémica que envuelve a José Luis ha generado cientos de reacciones en redes sociales, pues creen que la “libertad” del actor puede ser un peligro no solo para su pareja actual, si no para las mujeres.

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José Luis Reséndez y su participación en Señora acero / IG: @vannearias / @vannearias

VIDEO filtrado mostraría a José Luis Reséndez golpeando a su pareja

La tarde este miércoles 14 de octubre, Radio fórmula publicó un video en el que presuntamente aparece el actor, José Luis Reséndez, golpeando a la que supuestamente es su actual pareja.

José Luis Reséndez vuelve a estar en el centro de la controversia luego de que se revelara un video en el que aparece agrediendo a su actual pareja. Radio fórmula

En la grabación, se escucha a la que se presume es su novia, pidiéndole al actor que no la golpeé y que pare cualquier intento de agresión. Aquí la conversación:



Pareja del actor: “ No, ¿por qué me golpeas? No José Luis ”.

”. José Luis Reséndez: “ Cállate el hocico ”.

”. Pareja del actor: “ Por favor, tengo que salir ”.

”. José Luis Reséndez: “ Vamos a ir por la p*nche niña ”. Cállate el hocico. “ Ya cállate el hocico ”.

Maxine Woodside confirmó que actualmente el actor está retirado, y no se encuentra presente en algún proyector televisivo. Además, hizo hincapié en que su estado físico es muy lejano al que mostraba antes.

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📱💥José Luis Reséndez vuelve a estar en el centro de la controversia luego de que se revelara un video en el que aparece agrediendo a su actual pareja. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) https://t.co/RaZGUb5vsH — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 14, 2026

¿Cómo fue el cambio físico del actor José Luis Reséndez?

En el mismo video compartido por Maxine Woodside, la periodista afirmó que el actor José Luis Reséndez está lejos de aquel físico que resaltaba en las telenovelas y series en las que participaba:

El caso es que está retirado, ya engordó, se dejó la barba. Ya no es el guapísimo. Maxine Woodside

Es bien sabido que Reséndez era considerado uno de los galanes más importantes en las telenovelas mexicanas, por lo que las distintas acusaciones que ha enfrentado han causado sorpresa.

A José Luis Reséndez lo recuerdan también por su polémica con Vanessa Arias, quien lo denunciara por un presunto intento de feminicidio.

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