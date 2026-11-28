A semanas de haberse dado a conocer una nueva investigación por presunto abuso sexual en contra de Julio Iglesias, en el medio internacional se ha informado que un famoso actor fráncés también estaría enfrentando un juicio por violación.

La situación para el actor de 77 años se pone cada vez más complicada. Aquí te compartimos más detalles revelados por las autoridades francesas.

Gérard Depardieu se enfrentará a nuevo juicio / Canva

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¿Quién es el actor que está enfrentando un nuevo juicio por agresión sexual?

Hace algunos días se dio a conocer que el actor de origen francés Gérard Depardieu se deberá enfrentar nuevamente a la justicia debido a una nueva acusación por presunta violación y agresión sexual.

El actor es un importante actor francés que durante muchos años se mantuvo como una de las figuras más importantes de su país. Uno de sus trabajos más importantes fue el que realizó para la película Cyrano de Bergerac.

Aunque sin duda en la pantalla su trayectoria es impresionante, durante los últimos años el actor se ha puesto en el centro de la polémica al darse a conocer varias denuncias de violencia sexual en su contra.

Gérard Depardieu ha enfrentado acusaciones de agresión sexual / Redes Sociales

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¿Qué se sabe del nuevo juicio de Gérard Depardieu?

La más reciente denuncia que enfrenta el actor fue presentada en 2018 por la actriz Charlotte Arnould, quien en ese entonces tenía 22 años. La joven denunció que había sido víctima de agresiones sexuales, luego de acudir a la casa de Depardieu para ensayar una obra de teatro.

Aunque la denuncia se presentó hace varios años, ha pasado por varios procesos, pues en 2025 un juez confirmó que habían elementos suficientes para llevar el caso a juicio, sin embargo, esta decisión fue impugnada por el equipo legal del actor. Finalmente, este 26 de noviembre de 2026 el Tribunal de Apelaciones de París dio a conocer que siempre sí se juzgará a Gérard Depardieu por la presunta agresión a Charlotte Arnould.

Gérard Depardieu juicios / Redes Sociales

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¿Cuántos años de cárcel podría recibir Gérard Depardieu si es hallado culpable?

Medios internacionales como Reuters han informado que este nuevo proceso judicial en contra de Gérard Depardieu podría tener consecuencias importantes, pues en caso de ser declarado culpable por los delitos en contra de Charlotte Arnould, el actor francés podría enfrentar una pena de entre 15 y 20 años de prisión.

Es importante mencionar que Gérard Depardieu ha negado las acusaciones presentadas por Charlotte Arnould, situación por la que su defensa busca recurrir al Tribunal de Casación, instancia que se asegura que la aplicación de la ley sea la correcta.

Gérard Depardieu actor francés / Redes Sociales

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¿Cuáles son las otras denuncias y acusaciones que ha recibido Gérard Depardieu?

Desafortunadamente el caso de Charlotte Arnould no es el único, pues se sabe que Gérard Depardieu acumula alrededor de una veintena de acusaciones y denuncias por violencia y agresión sexual; aquí la información de algunas de ellas.

En 2021 dos trabajadoras que formaban parte del equipo de la película Les Volets verts, denunciaron al actor por tocamientos, acoso e insultos sexistas, ocurridos durante la filmación. Depardieu fue hallado culpable en mayo de 2025, aceptando una condena de 18 meses de prisión condicional fuera de la cárcel, además del pago de una multa y la inscripción en el registro de delincuentes sexuales. En noviembre de 2026 retiró su apelación, aceptó su condena y ofreció una disculpa.

Gérard Depardieu también fue acusado una supuesta violación en grupo ocurrida durante el rodaje de Thalasso. La investigación continúa abierta.