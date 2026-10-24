Hijo de Ramón Ayala se entrega a la policía tras acusación de agresión sexual... ¡y sale libre el mismo día!

A casi medio año de que se informara que el hijo de Ramón Ayala había sido señalado de acoso sexual por sus extrabajadores, la madrugada de este 24 de octubre se dio a conocer que Ramón Ayala Jr. se había entregado a las autoridades tras ser acusado de agresión sexual. ¡Te contamos todos los detalles!

Te recomendamos: ¿Julio Iglesias será investigado por agresión sexual? Fiscalía da luz verde tras denuncia de dos exempleadas

Ramón Ayala Jr. se habría entregado a las autoridades tras ser señalado de acoso sexual. / Redes sociales

¿Por qué el hijo de Ramón Ayala fue señalado de acoso sexual?

Fue en mayo de 2026 cuando cuatro exmúsicos de la agrupación demandaron al hijo de Ramón Ayala Jr., por presuntas agresiones sexuales, intimidaciones y abuso dentro del ambiente laboral. La situación salió a la luz cuando el abogado Tony Buzbee, supuesto representante de las víctimas.

A través de Univision, el abogado describió como graves los daños; presuntamente, Ramón Ayala Jr. llegó a poner sus “g3n1t4l3s en el rostro de sus músicos": “Esas no son bromas pesadas. Estos hombres no son perros, son seres humanos. Eso es grave, es indignante”.

Asimismo, el representante legal mencionó que una de las víctimas presenta secuelas por el daño físico, emocional y psicológico ejercido por el hijo de Ramón Ayala Jr. “Me dejó ansiedad, traumas y heridas que sigo cargando hasta hoy”, señaló Eliud González, una de las víctimas.

Lee: Don Antero Ugalde niega acusaciones de abuso contra hermanas de Ana Bárbara y, ¡amenaza con demandar!

Hijo de Ramón Ayala fue señalado de acoso sexual en mayo de 2026. / RS

¿Qué pasó con Ramón Ayala Jr. tras ser señalado por acoso sexual?

Semanas después de que se reportó la hospitalización del músico Ramón Ayala, se dio a conocer que el pasado 23 de octubre su hijo Ramón Ayala Jr. se entregó voluntariamente a las autoridades luego de casi medio año de haber sido señalado por acoso sexual.

Tony Buzbee, abogado de las tres presuntas víctimas, compartió un comunicado en el que dio a conocer que Ramón Ayala Jr. “se entregó y fue procesado hoy por un cargo de agresión sexual de mi cliente, John Deo”.

“Hace meses, los abogados de la firma de abogados Buzbee presentaron casos civiles contra Ramón Ayala, Ramón Ayala Jr. y la banda Ramón Ayala y sus Bravos del Norte a nombre de tres exmiembros de la banda por negligencia y agresión sexual, relacionados con la presunta conducta de un Ramón Ayala Jr.” Comunicado de Tony Buzbee

En el mensaje difundido en redes también se señaló que tanto él como sus clientes habían sido agredidos, por lo que considera que es un paso positivo que las autoridades hayan actuado positivamente. “Cooperaremos según proceda para asegurar que se haga justicia”.

Lee: Banda musical denuncia que su vocalista sufrió una agresión sexual en concierto: “Fue un acto inaceptable”

¿Ramón Ayala Jr. fue puesto en libertad tras entregarse a las autoridades?

Tras informarse sobre la detención de Ramón Ayala Jr., integrante de una de las dinastías más importantes de la música norteña, el sitio ‘Vallely central’ confirmó que había ingresado a la cárcel el pasado viernes en el condado de Hidalgo, pero habría sido puesto en libertad el mismo día tras pagar una fianza de 2000 mil dólares.

Hasta el momento, el músico Ramón Ayala no ha compartido un comunicado sobre la situación y, de acuerdo con ‘Vallely central’, no han dado declaraciones, por lo que se está en espera de conocer nueva información sobre el caso legal.

No te pierdas: Famoso cantante e ícono del pop es acusado de violencia y agresión sexual: ¡Fue señalado por casi 20 mujeres!