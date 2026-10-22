Lorena Tassinari, querida actriz de ‘Muchachitas’, denuncia brutal agresión y amenazas: “Nos agredieron”

Recientemente, Gala Montes se vio envuelta en un escándalo por una supuesta agresión contra Valeria Sendel, hija del actor Sergio Sendel.

Ahora, otra actriz denunció públicamente haber sido víctima de una agresión junto a su papá, además de recibir presuntas amenazas. Todo esto ocurre en medio de un conflicto legal que enfrenta desde hace varios años.

Se trata de Lorena Tassinari, conocida por su participación en la telenovela ‘Muchachitas’, quien decidió hablar públicamente sobre el complicado momento que atraviesa.

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Lorena Tassinari / Redes sociales

¿Qué conflicto legal enfrenta Lorena Tassinari por un terreno?

Lorena Tassinari, enfrenta desde hace ocho años un conflicto legal por un terreno.

Según relató en una entrevista con ‘De Primera Mano’, el terreno se encuentra en una zona donde una empresa constructora pretende desarrollar un fraccionamiento de lujo.

Tassinari sostiene que la operación mediante la cual el terreno habría sido vendido a una empresa inmobiliaria fue simulada y que existen irregularidades en los documentos para acreditar la propiedad.

La cantante aseguró que, tras varios años de litigio, obtuvo una resolución favorable para recuperar la posesión del terreno.

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Lorena Tassinari atraviesa conflicto legal / Captura de pantalla

¿Cómo fue la agresión que sufrieron Lorena Tassinari y su papá?

En la misma entrevista, la también cantante relató que varios sujetos llegaron al predio sin presentar documentos que acreditaran la propiedad y entraron por la fuerza. Según su testimonio, tanto ella como su padre fueron golpeados durante el enfrentamiento.

“Fui víctima de una violencia de una manera espantosa, fui golpeada, y demás. Llegaron unos sujetos sin documentos a meterse a mi predio, de una manera brutal, nos agredieron a mi padre y a mí” Lorena Tassinari

La actriz también manifestó su preocupación por las amenazas que asegura haber recibido y pidió apoyo para que se investigue lo ocurrido y se proteja tanto su integridad como la de su padre.

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¿Quién es Lorena Tassinari y cuál es su trayectoria artística?

Lorena Tassinari es una actrizy cantante que alcanzó gran popularidad en la década de los 90, principalmente por su participación en telenovelas como ‘Muchachitas’.

Lorena estudió música en el Conservatorio Nacional de Música. Además de desarrollar su carrera como actriz, incursionó en la composición musical y creó temas para diferentes melodramas en televisión.

También trabajó como conductora en programas como ‘Noche de valores’ y ‘De sol a sol’, consolidando una trayectoria en distintas áreas del espectáculo.

Hace unos meses, el hijo de ‘Chabelo’ estuvo enmedio de la polémica por un caso similar de desalojo violento de un colaborador de ‘En familia con Chabelo’.

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