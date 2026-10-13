Mariana Echeverría denuncia violencia en partido de fútbol: “A mi suegro le aventaron un vaso” FOTO

Tras su guerra de declaraciones con Gala Montes por su transformación física, Mariana Echeverría causa preocupación entre sus seguidores al denunciar la incómoda situación que vivió junto a su familia durante el partido de fútbol al que asistieron el pasado fin de semana. Te contamos lo que pasó.

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Mariana Echeverría y su familia fueron a Querétaro por un partido de fútbol / Redes sociales

Esto dijo Mariana Echeverría sobre su mala experiencia en el partido de fútbol entre Gallos Blancos y Alante.

Como se sabe, Óscar Jiménez, esposo de Mariana Echeverría, juega en el equipo de Atlante. Durante el pasado fin de semana, la actriz y su familia viajaron a Querétaro para ver el encuentro entre el club de Jiménez y Gallos Blancos.

A través de Instagram, la también exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024’ contó la mala experiencia como aficionada. Relató que, en algún punto, un grupo de hombres que estaba detrás de ella y sus acompañantes empezó a lanzar insultos al aire.

“Resulta que llegando al estadio de Los Gallos, del Querétaro, me encantó porque había actividades para niños, era un horario en el que pude llevar a (mis hijos), a mis sobrinos. Tengo una sobrina y dos sobrinos en Querétaro, y entonces dije: ‘Qué padre que hay actividades’. Estaba súper feliz con el estado”. Mariana Echeverría

Y agregó: “Todo iba bien hasta que nos sentamos en los asientos que nos correspondían, estábamos atrás de las bancas… Ahí empezó todo el problema. A los 5 minutos de que empezó el partido, atrás de nosotros, tres señores en especial que son los que tengo grabados, no dejaron de insultar, que si al ‘Piojo’, que si a los jugadores, que si el partido, que si mi esposo, a todas las personas”.

Relató que los aficionados, además de insultar, empezaron con agresiones físicas. Si bien pensó en encararlos, al final decidió no hacerlo, pues no quería que la tensión subiera.

“Yo, al ser mujer y traer a mis hijos y sobrinos, no me iba a poner al tú por tú, a discutir, porque sabíamos que las cosas no iban a acabar bien y para qué me expongo y expongo a mis hijos. Todo el partido aguantamos que gritaran vulgaridades, groserías. Aguantamos que nos gritaran cosas. Había niños todo alrededor. A mi suegro le aventaron un vaso, a nosotros nos aventaron palomitas y me quedé callada y me aguanté todo el coraje porque no quise exponer a mis hijos”, indicó.

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Mariana Echeverría denuncia agresión / Redes sociales

¿Mariana Echeverría denunció la agresión que vivió su familia en el partido de Atlante vs. Gallos Blancos?

Mariana Echeverría, quien formó parte de algunas galas de ‘La casa de los famosos México 2026’, contó que su suegro se acercó a unos policías para reportar lo ocurrido durante el encuentro futbolístico, sin éxito.

“De la seguridad ni hablamos porque mi suegro fue con los policías a decirles, ‘a ver ya’, y bueno, pues no”, resaltó.

Finalmente aclaró que no toda la afición de Gallos Blancos fue grosera, asegurando que hubo algunos que sí la saludaron con educación. También hizo un llamado para que el público disfrutara de los partidos y no peleara entre sí.

Mariana Echeverría pide la afición que respete / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes se enojó con la transformación física de Mariana Echeverría?

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2024’, Gala Montes y Mariana Echeverría protagonizaron varias peleas. Y es que las dos pertenecían a diferentes equipos, además de que la actriz consideraba que Echeverría se metía mucho con Briggitte Bozzo.

La tensión entre ellas resurgió luego de que la conductora fuera invitada a las galas de ‘La casa de los famosos México 2026’. Mariana reapareció totalmente transformada. Si bien la mayoría aplaudió su baja de peso, Gala la criticó y hasta aseguró que la gente “la estaba empezando a querer por su físico”.

En respuesta, Mariana señaló que había aumentado mucho de peso tras su último embarazo y que se había dedicado mucho a recuperar su figura por una cuestión médica.

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