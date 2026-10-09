Comparan a esposa de Memo Schutz con Mariana Echeverría tras ocupar el mismo vestido en evento: “Lució más”

La polémica parece no dejar a Memo Schutz y a su esposa Verónica, y es que tras la participación del comentarista en La casa de los famosos México 2026, ambos han sido víctimas de críticas. Vero fue ahora la señalada, pues la compararon con Mariana Echeverría.

Memo Schutz y su esposa Verónica en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué críticas tuvieron Memo Schutz y su esposa durante La casa de los famosos México 2026?

La participación de Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026 fue criticada tras su cercanía con Brianda Deyanara, situación que llamó la atención de varios televidentes e internautas.

Según sus versiones, más allá de una amistad o hermandad, ambos parecían tener intenciones que iban todavía más allá. Frente a este escenario y tras terminar el reality, Memo dijo lo siguiente al enterarse de todo:

Ella (Brianda) es como mi hermanita (...) Les puedo decir, el cariño es real en el aspecto que espero que le vaya muy bien en la vida, pero mi esposa es el amor de mi vida, mis hijos son todo. Memo Schutz

Por otra parte, su esposa Verónica también fue cuestionada sobre esta situación, y dijo que no le dio mucha importancia, pues asegura que era “parte del show":

Lo tomé como parte del show, somos un matrimonio muy sólido de 23 años. Todo está muy bien (...) yo lo conozco demasiado, sé cómo valora a la familia, estamos tranquilos. Verónica Fonseca

Aunque en redes siguen especulando que las cosas posiblemente no estén bien entre ambos, ellos siguen firmes en su manera de ver las cosas.

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Memo Schutz y Brianda Deyanara en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Comparan a Mariana Echeverría con Verónica Fonseca, esposa de Memo Schutz

Verónica Fonseca, esposa de Memo Schutz, fue señalada en redes sociales por haber utilizado el mismo vestido que Mariana Echeverría en pleno evento.

La polémica llegó cuando la cuenta de X: “La tía Sandra” preguntó a internautas sobre el look de ambas, asegurando que a una se le podría ver mejor que a la otra:

MARIANA ECHEVERIA vs VERÓNICA FONSECA (pareja de Schutz) En tu opinión, ¿a quién se le vio mejor el vestido? X: La tía Sandra

Los comentarios están divididos, algunos otros se decantan por criticar el precio del vestido, pues la publicación señala que cuesta aproximadamente $1000 pesos, unos 54 dólares:



“ Yo lo que quiero ver es la hoja el Excel donde se ubica el gasto de ese vestido tan feo ”,

”, “ Está horrible en cualquiera ” y,

” y, “ Y ofertón al 2X1. Una ganga pero sin duda lo lució mas la Maríana Echeverría ”.

Te dejamos las imágenes.

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🤜🏻💥🤛🏼 MARIANA ECHEVERIA vs VERÓNICA FONSECA (pareja de Schutz)‼️😱 En tu opinión ¿A quien se le vio mejor el vestido? 👀 Si te gusto el vestido, lo puedes comprar desde China en Alibaba por $1,000 pesos (54 dólares) #LaCasaDeLosFamososMéxico https://t.co/xQNSEN06k5 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 9, 2026

¿Quién es la esposa de Memo Schutz y a qué se dedica?

Mientras Memo Schutz estaba en La casa de los famosos México 2026, los usuarios de redes sociales se preguntaron sobre la vida personal del comentarista deportivo.

Por ello, muchos recordaron que el comunicador es padre de cuatro hijos y que lleva varios años de matrimonio con Verónica Fonseca.

Ambos se casaron en 2008 y, desde entonces, han mantenido una relación que ya supera los 15 años. Aunque Memo suele publicar en sus redes sociales algunos momentos familiares en fechas importantes.

Por ahora, Verónica Fonseca se hizo famosa desde su entrada “rápida” a La casa de los famosos México 2026 para convivir con Memo Schutz, otra cosa que fue criticada.

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