Un curioso momento se vivió durante el programa de Montse y Joe, conducido por Montserrat Oliver, en el que estuvo presente la conductora Mariana Echeverría y la actriz Sara Corrales. Mientras todo se mantenía de manera tranquila, un extraño giro sucedió entre ellas. ¿Hubo pleito?

¿Montserrat Oliver pelea con Mariana Echeverría? / Redes sociales

Sara Corrales sorprende a Mariana Echeverría y a Montserrat Oliver por su cuerpo tras embarazo

La actriz Sara Corrales anunció en mayo de este 2026 que ya se había convertido en madre, luego de revelar que se encontraba embarazada a finales del año pasado.

Corrales fue una de las invitadas de Montserrat Oliver en el conocido programa, y una de las primeras impresiones que causó la intérprete fue “su cuerpo”, pues las otras presentes (incluyendo a Roxana Castellanos) se dijeron sorprendidas por su figura, solo cinco meses después del nacimiento: “ Cinco meses tiene tu bebita ”, dijo Oliver.

Este fue el preámbulo para que después se viviera una escena poco común en los episodios de Montse y Joe. ¿Mariana y Oliver discutieron acaloradamente?

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Mariana Echeverría sorprendida por la figura de Sara Corrales / Redes sociales

Esta fue la “discusión” entre Montserrat Oliver y Mariana Echeverría en Montse y Joe

Mientras llegaba Sara Corrales a Montse y Joe, Mariana Echeverría (en polémica con Me caigo de risa) seguía mostrando su asombro, ahí fue que le lanzó la siguiente pregunta a la actriz: “ ¿Cinco meses y estás así? ”, dijo la ex de MCDR.

Acto siguiente, Montserrat respondió de manera irónica a lo preguntado por Echeverría:

Ya pregúntale, entrevístala, te gusta ser conductora, ¿no? Montserrat Oliver

Su comentario causó risas de las que estaban en el programa, y hasta la respuesta de Mariana dejó ver que se trataba todo en un tono de broma: “ Montse, cálmate por favor. Montse, ¿ya te canastearon o qué? ”, respondió la también actriz.

Sin mayor problema, la conversación siguió el rumbo acerca de los cambios físicos que han tenido, incluyendo el de Mariana Echeverría.

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¿Buscan nuevas conductoras para el programa de Montse y Joe?

Es bien sabido que la salud de Yolanda Andrade, la otra conductora de Montse y Joe, ha sido una situación que ha dificultado mantenerse en cada edición del programa, por lo que muchos se han cuestionado sobre la búsqueda de una nueva integrante.

Oliver ha sido clara en cuanto a esas intenciones, asegurando que no se busca ocupar el lugar de su gran amiga. Incluso, Yolanda estuvo presente hace unas semanas en una emisión más, contando avances sobre su salud.

Uno de los nombres que surgió en redes sociales fue el de Luz María Zetina, quien supuestamente buscaba tomar el lugar de Yolanda Andrade en Montse y Joe. ¿Se confirmó?

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