Yolanda Andrade reaparece en Montse & Joe y lanza devastador comentario al aire: “Me voy a morir” VIDEO

La salud de Yolanda Andrade está en un estado muy delicado, y la propia presentadora ha compartido actualizaciones a través de sus redes sociales.

Pese a que tiene altibajos en su estado de salud, Yolanda se ha dado el ánimo de hacer lo que le gusta y compartir momentos con personas importantes en su vida.

Por ello, regresó a la televisión, al programa que tiene junto a Montserrat Oliver, ‘Montse & Joe’. Durante su visita, compartió chistes y momentos alegres con sus amigas, pero un comentario en especial conmovió a todos.

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Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Cómo fue el regreso de Yolanda Andrade a ‘Montse & Joe’?

Tras meses alejada de las pantallas, Yolanda Andrade regresó a ‘Montse & Joe’ y, a través de las redes sociales de Unicable, se mostró que compartió foro con Roxana Castellanos y Montserrat Oliver, con quienes recordó algunas anécdotas del tiempo que ha estado lejos de las cámaras.

Las dos conductoras recibieron a Yolanda con abrazos, risas y muestras de cariño, mientras compartían algunos momentos divertidos durante su reencuentro. La presentadora también aprovechó su visita para hacer algunos chistes y convivir con sus amigas.

Sin embargo, enmedio de una de las anécdotas de Yolanda, hizo un comentario que conmovió a sus compañeras.

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Yolanda Andrade en Montse & Joe / Instagram

¿Cuál fue el desgarrador mensaje de Yolanda Andrade en ‘Montse & Joe’?

Mientras recordaba algunas de las polémicas que protagonizó en redes sociales durante el tiempo que estuvo alejada de las cámaras, la conductora aseguró entre risas que esas discusiones la mantienen viva. Sin embargo, poco después cambió el tono de la conversación y realizó una fuerte declaración.

“Bueno, estoy enferma y me voy a morir”, expresó Yolanda frente a Montserrat Oliver y Roxana Castellanos, quienes reaccionaron a sus palabras.

Al escuchar el comentario, Montserrat Oliver intentó quitar tensión al momento y le recordó a su amiga que la muerte forma parte de la vida.

“Todos nos vamos a morir”, respondió la conductora.

A pesar de lo fuerte de sus palabras, Yolanda continuó hablando con sus amigas y mantuvo el sentido del humor que la ha caracterizado.

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¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade enfrenta un complicado estado de salud debido a que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares.

A este diagnóstico se suma la neuralgia del trigémino, un padecimiento que provoca episodios de dolor intenso en el rostro y que la presentadora también ha reconocido públicamente.

Ante los complejos diagnósticos, Yolanda se mantiene firme en continuar su vida. Incluso, recientemente pidió hablar con Gala Montes ante sus recientes polémicas.

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