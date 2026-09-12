Yolanda Andrade tendría una recaída de salud “más grave”, aseguran: “Hay riesgo” VIDEO

Yolanda Andrade atraviesa un complicado proceso de salud, debido a una enfermedad crónica que cada vez le dificulta más su día a día.

Ahora, una nueva predicción del numerólogo Alejandro Fernando despertó preocupación entre el público, pues aseguró que la conductora podría atravesar una nueva recaída y que esta sería más complicada que las anteriores. ¿Su vida está en riesgo?

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Yolanda Andrade / Facebook: Yolanda Andrade

¿Qué dijo el numerólogo sobre Yolanda Andrade?

En su segmento en ‘De primera mano’, el numerólogo Alejandro Fernando señaló que tiene marcados números que indicarían ciertos riesgos, por lo que sus síntomas y molestias podrían aumentar de nivel. Debido a esto, aseguró que las últimas semanas de septiembre y los primeros días de octubre serían momentos clave para ella, pues iniciaría una etapa complicada.

Esto se debería a que la energía comenzaría a decaer, por lo que le recomendó guardar energías y no desgastarse para evitar debilitarse y, en caso de que aparezcan complicaciones, pueda enfrentarlas con mayor fuerza.

Además, mencionó que el número 11 indicaría una “prueba total”, lo que relacionó con alguna situación que esté resolviendo o con algún diagnóstico que se sume al que ya tiene.

Asimismo, mencionó una posible recaída que dejaría secuelas importantes.

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Yolanda Andrade y sus enfermedades / Redes sociales

¿Yolanda Andrade tendrá una recaída más grave? Esto predijo el numerólogo

El numerólogo dijo que Yolanda Andrade enfrentaría una recaída de salud debido a una reducción en su energía, lo cual representaría una situación de riesgo que afectaría su estado de salud.

Según su lectura de números, algunas cosas o personas del pasado regresarían a su vida y se convertirían en un factor de riesgo para su salud.

El numerólogo le recomendó administrar y resguardar bien sus energías, ya que, según su predicción, la próxima recaída que enfrentaría sería más grave y dejaría secuelas más fuertes, de las que sería más complicado reponerse.

“Le recomiendo que tiene que ahorrar esas energías, tratar de no exponerse demasiado. La siguiente recaída puede ser más fuerte y puede dejar secuelas más graves...”, aseguró el numerólogo.

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¿Qué enfermedad padece Yolanda Andrade y cómo se encuentra actualmente?

Yolanda Andrade padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva, además de neuralgia del trigémino, que le provoca fuertes crisis de dolor.

En los últimos meses, la conductora ha atravesado diferentes recaídas. En julio de 2026 reapareció en redes sociales desde la cama y explicó que enfrentaba fuertes dolores en distintas partes del cuerpo, además de un intenso dolor de cabeza y molestias en uno de sus ojos.

A pesar de las dificultades, Andrade ha continuado compartiendo parte de su proceso con sus seguidores e incluso regresó brevemente a ‘Montse & Joe’ en septiembre de 2026.

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