Mariana Echeverría acusa a sus excompañeros de Me caigo de risa de evitarla “es lo más infantil”

Mariana Echeverría ha tenido años complicados después de su participación en ‘La casa de los famosos México’, sin embargo, a pesar de haber salido bien funada, la conductora ha revelado que estaría interesada en formar parte de la edición ‘All Stars’ del reality.

Ahora la comediante ha sido noticia nuevamente después de que tomara sus redes sociales para “denunciar” el desaire del que fue objeto por parte de los integrantes de ‘Me caigo de risa’ (MCDR), ¿qué le hicieron? Aquí te compartimos más detalles.

Lee también: Mariana Echeverría revela la verdad de su pleito con Faisy: “Rompiste algo que me costó”

Mariana Echeverría / Redes sociales

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre sus excompañeros de ‘Me cago de risa’?

A través de sus redes, la exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ compartió que actualmente se encuentra grabando un proyecto, y que su foro está ubicado al lado del de ‘Me caigo de risa’.

Al saberse cerca de sus excompañeros, Echeverría decidió que era buena idea ir a saludar a los integrantes de la producción con quienes siempre ha tenido una buena relación, sin embargo, durante el encuentro se enteró de lo que el elenco del programa había hecho.

“Resulta que me voy enterando, que pidieron algunos hermanos o hermanas disfuncionales que los cambiaran de área de maquillaje porque iba a entrar yo”. Mariana Echeverría

Lee también: Mariana Echeverría revela que fue acosada por un fan ¿entró hasta su camerino?: "¡Quedé asombrada!”

Mariana Echeverría dispuesta a entra a ‘LCDLFM All Stars’ / Redes Sociales

¿Quiénes fueron los integrantes de MCDR que no quisieron ver a Mariana Echeverría?

Sabiendo que tras sus dichos podrían empezar las especulaciones sobre los responsables que le hicieron el desaire, Mariana Echeverría reveló que ella no sabía de quién o quiénes se trataba, no obstante, sí fue clara al asegurar que le parecía una postura nada profesional, pues en algún futuro proyecto podrían encontrarse.

“Me parece lo más antiprofesional, lo más infantil. Pero digo, al final estamos en la misma empresa, a lo mejor en algún futuro no muy cercano, no muy lejano nos va a tocar trabajar juntos en algún otro proyecto, ¿qué va a pasar? Van a decir ‘ay no voy a trabajar porque [está Mariana]’ ¿no?”, dijo.

😱 ¡Uy, uy, uy! Mariana Echeverría comparte el tremendo desplante y la majadería que, asegura, le hicieron sus excompañeros de Me Caigo de Risa en el área de maquillaje, donde de plano ¡la pelusearon! 🙊💄 Pero eso sí, Mariana dice que ya aprendió la lección y que ha logrado superar todo lo que vivió. ¡Porque una cosa es caerse de risa y otra muy distinta que te hagan fuchi! 🤭 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) November 7, 2026

Lee también: ¿Indirecta para Gala Montes? Mariana Echeverría responde a las críticas por su pérdida de peso: “Lo logré”

¿Cuándo estuvo Mariana Echeverría en ‘Me caigo de risa’ y por qué se fue?

Mariana Echeverría es considerada como una de las fundadoras del proyecto, pues estuvo vigente desde el inicio de ‘Me caigo de risa’ en 2014 y hasta principios de 2024 que fue cuando abandonó el proyecto.

Aunque era una de las favoritas, Mariana decidió salir del proyecto debido a un quiebre en el tema laboral y también personal con Faisy, conductor del programa. Su participación en ‘La casa de los famosos’ segunda temporada fue el pretexto perfecto de la conductora para dejar MCDR.

El distanciamiento entre Faisy y Mariana Echeverría sigue dando de qué hablar, pues incluso Yurem ha salido a hablar al respecto.