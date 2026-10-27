Hija de Mariazel reaparece junto a su madre tras cirugía de emergencia y actriz escribe: “Fuiste muy fuerte”

La reconocida actriz e integrante de Me caigo de risa, Mariazel, preocupó hace unos días al revelarse que su hija pasó problemas de salud. Tras esto, la intérprete reapareció nuevamente junto a la pequeña, y le dedicó un emotivo mensaje que conmovió a las redes sociales. ¿Qué le escribió?

Hija de Mariazel fue sometida a cirugía / Redes sociales

¿Por qué la hija de Mariazel fue hospitalizada recientemente?

La noche del 21 de octubre, Mariazel publicó en su cuenta de Instagram una imagen de su hija recostada en una camilla de hospital y vestida con ropa de quirófano. En el mensaje que la acompañaba, la conductora informó que la niña ya había pasado por una operación y que, por fortuna, todo había salido bien.

Mariazel no había mencionado antes que la menor fuera a someterse a una cirugía programada, por lo que sus seguidores comenzaron a preocuparse por la salud de la pequeña.

Poco después, la integrante de Me caigo de risa subió una nueva historia para aclarar lo sucedido. Explicó que su hija llegó a urgencias con un fuerte dolor abdominal y que, tras practicarle diversos estudios, los médicos diagnosticaron apendicitis . ¿Cómo está actualmente?

Te puede interesar: La conductora Mariazel sufrió un violento asalto y le dispararon en la cara: ¡Así fue el impactante momento!

Mariazel hablando del estado de salud de su hija / Instagram

¿Cómo fue la reaparición de Mariazel y su hija, tras hospitalización de la pequeña?

Fue mediante una publicación en redes sociales que la conductora, Mariazel, le dedicó un mensaje a su hija con motivo de su cumpleaños, luego de que la pequeña estuviera hospitalizada desde hace días.

En sus palabras, Mariazel reconoció que no ha sido un cumpleaños “normal”, pues las circunstancias que roderaron su celebración fueron envueltas por cuestiones de salud, eso sí, remarcando la fortaleza que su hija tuvo en estos momentos:

Este cumpleaños llegó después de unos días difíciles, pero afortunadamente ya estás en casa recuperándote. Fuiste muy fuerte y valiente, mi amor, y estoy muy orgullosa de ti. Mariazel

Finalmente, deseó que su hija siguiera triunfando y creciendo, cosechando triunfos y demás logros. Por tanto, la salud de la joven ha mejorado.

Lee: La casa de los famosos México 2026: ¿Moisés Peñaloza y Mariazel tuvieron romance? Circula rumor en redes

Vocalista de agrupación mexicana coqueteó con Mariazel hace unos días

Todo sucedió durante la visita de Mariazel y los integrantes de ‘La arrolladora’ al programa Cuéntamelo ya!, donde participaron como invitados.

En un video publicado en las redes sociales de la conductora, se ve a Max Cervantes muy entusiasmado por conocerla. Sin pensarlo, le manifestó su admiración y reconoció que ella es uno de sus crushes. Además, confesó que si veía Me caigo de risa era solo por ella:

Quiero decirle que es un gusto conocerla, es usted una de mis crush. Yo sólo veía Me caigo de risa solo por la persona tan hermosa que es usted y tan divertida. Es un gusto conocerla. Max Cervantes

El joven cantante no pudo disimular su entusiasmo e incluso se hincó para besarle la mano. Más tarde, le dedicó la canción Niña de mi corazón y se la cantó a capela.

Tal vez te interese: Mariazel fúrica por presunta filtración de FOTOS privadas en redes, ¡asegura que fueron hechas con IA!