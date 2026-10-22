Hospitalizan a la hija de Mariazel y la operan de URGENCIA, ¿qué pasó? Esto dijo la conductora: “Vaya susto”

Mariazel contó sobre el accidente que sufrieron sus hijos cuando los dejó solos por unos minutos. Uno de sus pequeños se enfrentó a una nueva complicada situación al ser hospitalizada de emergencia.

La conductora contó a través de sus historias de Instagram qué fue lo que pasó y qué le hicieron a su hija durante la hospitalización.

¿Está grave?

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Mariazel / Redes sociales

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a la hija de Mariazel?

La noche del 21 de octubre, Mariazel compartió una foto en su de Instagram en la que aparece su hija en una camilla de hospital, con ropa quirúrgica. La imagen estaba acompañada de un mensaje en el que anunció que la pequeña había sido operada y que, afortunadamente, todo había salido bien.

Sin embargo, la publicación causó preocupación entre sus seguidores, pues la conductora no había anunciado previamente que su hija se sometería a una cirugía programada. Esto hizo pensar que se trató de una emergencia que tuvo que atenderse de inmediato.

Minutos después de compartir la foto, la integrante de ‘Me caigo de risa’ publicó otra historia en la que explicó qué había ocurrido con su pequeña. Según contó, tuvo que ser ingresada a urgencias debido a un intenso dolor abdominal y, después de realizarle varios estudios, los médicos determinaron que tenía apendicitis.

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La hija de Mariazel fue operada del apéndice / Instagram

¿Qué operación le hicieron a la hija de Mariazel?

La hija de Mariazel fue sometida a una cirugía de emergencia por apendicitis, luego de estudiar el dolor abdominal con el que ingresó. De acuerdo con la información que compartió la conductora, la menor fue ingresada al hospital para que le realizaran estudios y, tras confirmar el diagnóstico, tuvo que ser operada.

La operación consiste habitualmente en una apendicectomía, es decir, la extirpación del apéndice inflamado. Sin embargo, Mariazel no contó a qué intervención se sometió exactamente.

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Mariazel / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud actual de la hija de Mariazel?

En la historia de Instagram en la que Mariazel contó lo que había sucedido, la pequeña habló brevemente para decir que ya se sentía mejor y que se encontraba en recuperación.

Horas más tarde, en la cuenta de Instagram de la hija de Mariazel, publicaron otra fotografía de la pequeña en una camilla de hospital, acompañada de un mensaje con el que parecían tomar con humor la situación.

“Justo cuando iba a descubrir para qué servía el apéndice… me lo quitaron!”, escribió.

En los comentarios, Mariazel profundizó en el tema de la apendicitis y sus posibles causas. Además, aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de atender cualquier dolor y acudir al médico para identificar a tiempo este padecimiento.

“A nosotros también nos sorprendió que le pasara a Laia siendo tan pequeña, pero resulta que es más frecuente en niños y adolescentes, aunque puede presentarse a cualquier edad. No siempre hay una causa identificable y puede ocurrir de manera inesperada.” Mariazel

Actualmente, Mariazel tiene dos hijos con su esposo, Adrián Rubio, y recientemente habló sobre si se animaría a tener un tercer bebé.

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